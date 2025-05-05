В квартире в Киеве ночью взорвалась граната: жильца госпитализировали
Ночью 5 мая в Оболонском районе Киева в квартире взорвалась граната, жителя госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства.
Источник: полиция Киева в Telegram
Дословно: "Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Оболонском районе столицы. Происшествие произошло сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная".
Детали: Сообщается, что на место выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.
Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.