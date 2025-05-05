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В квартире в Киеве ночью взорвалась граната: жильца госпитализировали

Станислав ПогориловПонедельник, 5 мая 2025, 09:47
В квартире в Киеве ночью взорвалась граната: жильца госпитализировали
иллюстративное фото из открытых источникв

Ночью 5 мая в Оболонском районе Киева в квартире взорвалась граната, жителя госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно: "Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Оболонском районе столицы. Происшествие произошло сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная".

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Детали: Сообщается, что на место выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Киевчрезвычайное происшествие
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