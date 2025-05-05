Трамп не исключил, что может применить военную силу против Гренландии

Американский президент Дональд Трамп допускает возможность использования военной силы для того, чтобы установить контроль над Гренландией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью президента США NBC News

Прямая речь Трампа на вопрос, исключает ли он возможность применения силы против Гренландии: "Я этого не исключаю. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но и не исключаю ничего. Нет, не в этом случае. Нам очень нужна Гренландия. Там живет немного людей, о которых мы позаботимся, будем их ценить и все такое. Но нам она нужна для международной безопасности".

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Детали: На вопрос о возможности применения военной силы против Канады, президент США сказал, что "это маловероятно".

"Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу, если честно", – сказал он.

Трамп напомнил, что разговаривал с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Он добавил, что вопрос присоединения Канады к США они не обсуждали. Вместе с тем Трамп отметил, что они могут поднять эту тему во время визита Карни в Вашингтон "на этой или следующей неделе".

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Предыстория:

Администрация Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии. В частности, сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

2 апреля премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с критикой резонансных заявлений Трампа о захвате Гренландии, находясь с визитом на острове.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.