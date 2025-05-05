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Трамп не исключил, что может применить военную силу против Гренландии

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПонедельник, 5 мая 2025, 09:58
Трамп не исключил, что может применить военную силу против Гренландии
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Американский президент Дональд Трамп допускает возможность использования военной силы для того, чтобы установить контроль над Гренландией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью президента США NBC News

Прямая речь Трампа на вопрос, исключает ли он возможность применения силы против Гренландии: "Я этого не исключаю. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но и не исключаю ничего. Нет, не в этом случае. Нам очень нужна Гренландия. Там живет немного людей, о которых мы позаботимся, будем их ценить и все такое. Но нам она нужна для международной безопасности".

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Детали: На вопрос о возможности применения военной силы против Канады, президент США сказал, что "это маловероятно".

"Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу, если честно", – сказал он.

Трамп напомнил, что разговаривал с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Он добавил, что вопрос присоединения Канады к США они не обсуждали. Вместе с тем Трамп отметил, что они могут поднять эту тему во время визита Карни в Вашингтон "на этой или следующей неделе".

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Предыстория:

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.

СШАТрамп
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