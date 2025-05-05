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Финляндия проведет военные учения с Швецией и Британией по боевой стрельбе

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 5 мая 2025, 10:05
Финляндия проведет военные учения с Швецией и Британией по боевой стрельбе
Фото: Getty Images

На следующей неделе начнутся совместные учения Финляндии, Швеции и Великобритании по боевой стрельбе Northern Strike 125 и Northern Star 25. Всего в учениях примут участие около 6500 военнослужащих, из которых 900 - из Швеции, а 350 - из Великобритании.

Источник: Кайнууская бригада, которая руководит учениями, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что бригада Кайнуу проведет учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 на одном из крупнейших в Европе полигонов Роваярви с 12 по 31 мая.

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Учения имеют целью развивать совместные боевые навыки и способности между странами.

Подразделения, которые будут участвовать в учениях Northern Strike 125, будут выполнять задачи по непрямому огню совместно с союзниками.

Кроме того, учения будут включать удары с воздуха по наземным целям с участием боевых вертолетов AH-64E Apache из Великобритании и истребителей F/A-18 Hornet ВВС Финляндии. Также будут проведены стрелковые учения пехоты Ягерской бригады.

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"Эти учения являются логическим продолжением серии предыдущих учений, которые проводились в последние годы с целью развития боевых способностей совместно с нашими союзниками", – сказал руководитель учений подполковник Юкка Вуорисалми.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что в Литве в мае пройдут масштабные военные учения с участием литовской армии и союзников по НАТО.
  • Сообщалось также, что в портовом городе Гамбург на севере Германии осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.
  • А во второй половине мая в Эстонии проведут крупнейшие и самые комплексные в мире международные учения по киберзащите – Locked Shields, которые организует Центр сотрудничества НАТО в сфере киберзащиты, базирующийся в Таллинне.

ФинляндияШвецияВеликобритания
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