Финляндия проведет военные учения с Швецией и Британией по боевой стрельбе

На следующей неделе начнутся совместные учения Финляндии, Швеции и Великобритании по боевой стрельбе Northern Strike 125 и Northern Star 25. Всего в учениях примут участие около 6500 военнослужащих, из которых 900 - из Швеции, а 350 - из Великобритании.

Источник: Кайнууская бригада, которая руководит учениями, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что бригада Кайнуу проведет учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 на одном из крупнейших в Европе полигонов Роваярви с 12 по 31 мая.

Реклама:

Учения имеют целью развивать совместные боевые навыки и способности между странами.

Подразделения, которые будут участвовать в учениях Northern Strike 125, будут выполнять задачи по непрямому огню совместно с союзниками.

Кроме того, учения будут включать удары с воздуха по наземным целям с участием боевых вертолетов AH-64E Apache из Великобритании и истребителей F/A-18 Hornet ВВС Финляндии. Также будут проведены стрелковые учения пехоты Ягерской бригады.

РЕКЛАМА:

"Эти учения являются логическим продолжением серии предыдущих учений, которые проводились в последние годы с целью развития боевых способностей совместно с нашими союзниками", – сказал руководитель учений подполковник Юкка Вуорисалми.

Предыстория: