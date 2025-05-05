Президентские выборы в Румынии: российские хакеры атаковали правительственные сайты

Группа российских хакеров в воскресенье, 4 мая, атаковала несколько сайтов румынского правительства и кандидатов в президенты, когда страна голосовала за своего следующего президента в первом туре. Атака была осуществленная группой, известной как DDOSIA/NoName057.

Источник: румынское информационное агентство G4media, передает "Европейская правда"

Детали: Атака поразила сайт Конституционного суда Румынии, главный правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел Румынии и сайты кандидатов в президенты.

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По данным Национального управления по кибербезопасности, среди сайтов кандидатов, подвергшихся атаке, были сайты кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, и мэра Бухареста Никушора Дана, который баллотируется как независимый кандидат.

Отмечается, что хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на своем канале Telegram, указав среди целей сайты министерств внутренних дел и юстиции.

Национальное управление кибербезопасности Румынии заявило, что веб-сайты, перечисленные хакерской группой, уже работали в 14 часов по местному времени.

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