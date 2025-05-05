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Эксгумация на Тернопольщине заканчивается: уже нашли останки более 30 человек – Минкультуры

Ирина БалачукПонедельник, 5 мая 2025, 10:49
Эксгумация на Тернопольщине заканчивается: уже нашли останки более 30 человек – Минкультуры
Эксгумация в Пужниках. Фото: Суспільне Тернополь

Сейчас заканчивается полевой этап исследования в рамках украинско-польской экспедиции на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области – там нашли останки более 30 человек, сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Источник: сайт Минкультуры

Прямая речь заместителя министра культуры по вопросам европейской интеграции Андрея Наджоса: "По состоянию на сегодня, найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков".

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Детали: По его словам, окончательное число погибших можно будет установить только после изъятия всех останков и проведения антропологических исследований.

Наджос добавил, что "совместная экспедиция работает очень четко и слаженно", все работы на месте планируют закончить ориентировочно за 2 недели.

Потом ученые отберут генетический материал для дальнейшего сравнительного анализа ДНК.

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Наджос также подчеркнул, что Украина и Польша договорились, что перезахоронение останков состоится на кладбище на территории села Пужники.

Также стороны ведут переговоры о создании единого отчета по результатам эксгумаций.

"Эта история может стать новой страницей в совместной трактовке прошлого. Мы ищем то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Наше доброжелательное отношение мотивирует польских партнеров помогать нам в проведении поисковых работ на территории Польши", – подытожил Наджос.

Что было раньше: 24 апреля в Тернопольской области, на месте исчезнувшего села Пужники, начали эксгумацию тел польских граждан, погибших в 1945 году.

Предыстория:

  • Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах, а также и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений.
  • Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Новая польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.
  • В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.
  • О том, что Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения в Пужниках два года назад, получил разрешение от украинских властей на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований, стало известно в январе.
  • Эта новость поступила после того, как в начале года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии.

Тернопольская областьПольшаУкраина
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