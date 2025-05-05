СБУ задержала в Николаеве российского информатора из орбиты предателя "Лохматого"
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Николаеве 31-летнего информатора РФ из сети предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматий"). Мужчина собирал для РФ данные о сосредоточении личного состава ВСУ и военной техники "в обход" украинской ПВО.
Источник: СБУ
Дословно: "Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки рашистов получить актуальные данные об обороне Николаева. По результатам работы на опережение в областном центре задержан 31-летний местный информатор РФ, который корректировал удары по защитникам портового города.
Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск".
Детали: Сообщается, что информатор оккупантов пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.
Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых - местных жителей - во время бытовых разговоров.
Злоумышленника задержали в его доме в Николаеве.
Также в СБУ сообщают, что мужчина работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".
Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон.
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним:
- В апреле 2025 года контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Николаевщине 57-летнюю работницу одного из управлений Первомайского горсовета, которая шпионила за защитниками южного региона.