СБУ задержала в Николаеве российского информатора из орбиты предателя "Лохматого"

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Николаеве 31-летнего информатора РФ из сети предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматий"). Мужчина собирал для РФ данные о сосредоточении личного состава ВСУ и военной техники "в обход" украинской ПВО.

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки рашистов получить актуальные данные об обороне Николаева. По результатам работы на опережение в областном центре задержан 31-летний местный информатор РФ, который корректировал удары по защитникам портового города.

Реклама:

Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск".

Детали: Сообщается, что информатор оккупантов пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.

Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых - местных жителей - во время бытовых разговоров.

РЕКЛАМА:

Злоумышленника задержали в его доме в Николаеве.

Также в СБУ сообщают, что мужчина работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним: