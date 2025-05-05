Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала в Николаеве российского информатора из орбиты предателя "Лохматого"

Алена МазуренкоПонедельник, 5 мая 2025, 11:10
СБУ задержала в Николаеве российского информатора из орбиты предателя Лохматого
фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Николаеве 31-летнего информатора РФ из сети предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматий"). Мужчина собирал для РФ данные о сосредоточении личного состава ВСУ и военной техники "в обход" украинской ПВО.

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки рашистов получить актуальные данные об обороне Николаева. По результатам работы на опережение в областном центре задержан 31-летний местный информатор РФ, который корректировал удары по защитникам портового города.

Реклама:

Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск".

Детали: Сообщается, что информатор оккупантов пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.

Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых - местных жителей - во время бытовых разговоров.

РЕКЛАМА:

Злоумышленника задержали в его доме в Николаеве.

Также в СБУ сообщают, что мужчина работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и телефон.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним:

  • В апреле 2025 года контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Николаевщине 57-летнюю работницу одного из управлений Первомайского горсовета, которая шпионила за защитниками южного региона.

НиколаевСБУшпионажРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
Суд арестовал экс-заместителя Ермака с залогом в 18 миллионов
Эксгумация на Тернопольщине заканчивается: уже нашли останки более 30 человек – Минкультуры
Президентские выборы в Румынии: российские хакеры атаковали правительственные сайты
Кубилюс: ЕС удвоит военную помощь Украине, если Трамп не убедит Путина заключить мир
Праворадикальный евроскептик Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии
Все новости...
Николаев
В Николаеве раздались взрывы – мэр
Россияне атаковали Николаев ракетами, а Херсон – из артиллерии: один раненый
В Николаеве, Херсоне, Черкассах прогремели взрывы
Последние новости
12:46
В США разыскали 82-летнюю женщину, пропавшую более 60 лет назад
12:34
ЕС может продлить "торговый безвиз" для стали и железа из Украины
12:27
Оккупанты в очередной раз отказались проводить военный парад в Севастополе
12:25
NVIDIA обеспокоена ростом китайской Huawei в сфере ИИ
12:19
Приватбанк направляет 32,1 миллиардов дивидендов в госбюджет
11:44
Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
11:40
В Украине снизилась продолжительность воздушных тревог во время работы торговых центров
11:39
Суд арестовал экс-заместителя Ермака с залогом в 18 миллионов
11:30
Испанская компания рассматривает возможность производить оборонную технику в Украине
11:16
В Европарламенте будут говорить о мире в Украине и возвращении похищенных Россией детей
Все новости...
Реклама:
Реклама: