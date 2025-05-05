В Европарламенте будут говорить о мире в Украине и возвращении похищенных Россией детей
На пленарном заседании Европейского парламента, которое пройдет 5-8 мая в Страсбурге, будут обсуждать вопросы установления в Украине устойчивого справедливого мира и возвращения на родину детей, которых Россия незаконно депортировала с оккупированных территорий.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финальный вариант проекта повестки дня Европарламента, который есть в распоряжении редакции
Детали: Отмечается, что относительно похищения Россией детей планируют проголосовать резолюцию. Также в Европарламенте будут говорить о путях установления мира в Украине.
В частности, о поддержке Евросоюзом справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в Украине будут говорить в среду утром. Обсуждение путей установления мира в Украине начнется в 10:00 по киевскому времени 7 мая.
Предыстория:
- Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит евродепутатам позицию ЕС по этому вопросу.
- Дебаты на тему "Возвращение украинских детей, насильственно перемещенных и депортированных Россией" состоятся поздно вечером 7 мая, это один из последних пунктов повестки дня Европарламента на этот день.
- 8 мая евродепутаты проголосуют за резолюцию по украинским детям, текст которой будет подготовлен по результатам дебатов.
- Всентябре 2023 года Европарламент призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.
- В апреле 2025 года парламент Австрии принял резолюцию с призывом вернуть украинских детей, похищенных РФ.