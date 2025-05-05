В Европарламенте будут говорить о мире в Украине и возвращении похищенных Россией детей

На пленарном заседании Европейского парламента, которое пройдет 5-8 мая в Страсбурге, будут обсуждать вопросы установления в Украине устойчивого справедливого мира и возвращения на родину детей, которых Россия незаконно депортировала с оккупированных территорий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финальный вариант проекта повестки дня Европарламента, который есть в распоряжении редакции

Детали: Отмечается, что относительно похищения Россией детей планируют проголосовать резолюцию. Также в Европарламенте будут говорить о путях установления мира в Украине.

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В частности, о поддержке Евросоюзом справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в Украине будут говорить в среду утром. Обсуждение путей установления мира в Украине начнется в 10:00 по киевскому времени 7 мая.

Предыстория: