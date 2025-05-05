Оккупанты в очередной раз отказались проводить военный парад в Севастополе

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военного парада в городе 9 мая не состоится и это согласовано с Минобороны РФ.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Развожаева: "Парада победы в этом году не будет".

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Детали: По его словам, решение по этому вопросу согласовано с Минобороны РФ. График всех мероприятий на 9 мая будет известен организаторам, но публиковать его не будут "по понятным причинам".

Оккупационные власти планируют возложение цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах, также проведут онлайн "Бессмертный полк".

Российские оккупанты не проводят военные парады в Севастополе 9 мая с 2023 года "в целях безопасности".

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Что предшествовало: Российское Минобороны заявляло, что ночью 2 мая средства ПВО якобы уничтожили 121 "украинский беспилотный" над территорией оккупированного Крыма и несколькими регионами РФ, Telegram-каналы сообщали о взрывах в ряде населенных пунктов в Крыму.