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ЕС может продлить "торговый безвиз" для стали и железа из Украины

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоПонедельник, 5 мая 2025, 12:34
ЕС может продлить торговый безвиз для стали и железа из Украины

Европейский парламент 8 мая будет голосовать за введение льготного режима экспорта из Украины для стали и железа после того, как с 6 июня 2025 года истечет срок действия общих автономных торговых преференций для украинского экспорта в ЕС (так называемого "торгового безвиза").

Источник: проект законодательной резолюции Европарламента относительно предложения Регламента Европейского парламента и Совета ЕС, приостанавливающей действие отдельных положений Регламента (ЕС) 2015/478 относительно импорта украинской продукции в Европейский Союз, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: В проекте законодательной резолюции Европарламента, который будет вынесен на голосование 8 мая, говорится о продлении упрощенного режима импорта для украинской стали и железа после 5 июня 2025 года.

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"Украина по-прежнему остается крупным экспортером железа и стали, несмотря на то, что война привела к разрушению или оккупации многих производственных мощностей. Поэтому остается необходимым сохранить приостановление действия Регламента (ЕС) 2015/478 о совместных правилах импорта. Эта приостановка является и будет оставаться правовой основой для приостановления текущей защитной меры ЕС в отношении стальной продукции (в отношении такого импорта из Украины) в рамках поддержки со стороны ЕС", – говорится в пояснительной записке Еврокомиссии к проекту документа.

В Еврокомиссии подчеркнули, что для того, чтобы обеспечить продолжение мер по либерализации торговли для Украины после истечения срока действия автономных торговых преференций для Украины 5 июня 2025 года, "необходимо, чтобы предложенный Регламент вступил в силу 6 июня 2025 года".

Ввести преференции для украинского железа и стали предлагается сроком на три года.

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Если голосование в Европарламенте будет успешным, законодательная резолюция должна быть утверждена Советом ЕС и вступит в силу после официальной публикации.

Как сообщалось, во время пленарного заседания 5-8 мая Европарламент также обсудит мир в Украине и возвращение похищенных РФ украинских детей.

Напомним, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня. Тем не менее, планируется обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Узнать больше: Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям"

безвизЕСторговля
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