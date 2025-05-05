Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В посольстве Украины в Словакии ответили на обвинения Фицо в адрес Зеленского

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПонедельник, 5 мая 2025, 13:04
В посольстве Украины в Словакии ответили на обвинения Фицо в адрес Зеленского
иллюстративное фото из Википедии

Посольство Украины в Словакии порекомендовало пермьеру Роберто Фицо вместо очередных обвинений президента Владимира Зеленского – на этот раз в попытке запугивания руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву – "внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление диппредставительства в Facebook

Детали: Так дипломаты отреагировали на недавнюю критику со стороны премьера Фицо в адрес Зеленского.

Реклама:

Как отметили в дипучреждении, эти заявления касались лишь того, что украинская сторона "не исключает 9 мая провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность".

В учреждении напомнили, что Украина еще 11 марта безусловно согласилась на полное прекращение огня, в то время, как Россия постоянно отвергает такую опцию и выдвигает новые требования, манипулирует, эскалирует террор, а сейчас предлагает на три дня "короткое перемирие, которое не является серьезным путем к миру".

"Для того, чтобы восстановить мир, нужны меры укрепления безопасности и длительное, устойчивое перемирие и тишина, а не просто какие-то пропагандистские призывы или акции", - отметили там.

РЕКЛАМА:

В дипучреждении акцентировали, что признавая, что вторжение в Украину является нарушением Россией международного права, Фицо следовало бы признать: единственный, кто хочет продолжения этой войны в попытках уничтожить Украину - это глава Кремля Владимир Путин.

"Слепое игнорирование этого простого факта со стороны словацкого руководства не только негативно влияет на наши двусторонние отношения, но и поощряет российский режим к продолжению агрессии", - добавили в заявлении.

Предыстория:

  • Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных торжествах в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.
  • 3 мая президент Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.
  • А Фицо раскритиковал его за это. Премьер Словакии заявил, что своими комментариями президент Зеленский угрожает главам государств и премьер-министрам стран, где проживают миллионы людей, и что "так не делается".

СловакияФицоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Болезнь Кадырова прогрессирует, он ищет приемника – СМИ
Microsoft закрыл Skype
Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
Суд арестовал экс-заместителя Ермака с залогом в 18 миллионов
Эксгумация на Тернопольщине заканчивается: уже нашли останки более 30 человек – Минкультуры
Президентские выборы в Румынии: российские хакеры атаковали правительственные сайты
Все новости...
Словакия
Безопасность участников парада в Москве является делом России - Фицо
Почти каждый пятый словак желает победы России в войне против Украины – опрос
Парламент Словакии отказался осуждать РФ за удары по Сумам и Кривому Рогу
Последние новости
14:30
Один из крупнейших банков Польши покупают за почти 7 миллиардов евро
14:29
В Германии ХДС/ХСС и СДПГ официально подписали коалиционное соглашение
14:28
Китайские экспортеры "отмывают" товары через третьи страны, чтобы обойти пошлины Трампа
14:27
Как крутить педали безопасно? Полиция напомнила правила дорожного движения для велосипедистов
14:25
Арктический газовый флот России поплыл из Панамы
14:19
картаНа Сумщине призывают срочно эвакуироваться жителей двух городов на границе с РФ
14:18
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 30,1 мільярдів гривень
14:17
Клон мессенджера Signal, которым пользуется администрация Трампа, был взломан
14:09
фото Временная поверенная в делах США в Украине приехала в Киев
14:01
"Третья штурмовая" показала свою гибридную ПВО: американские машины совместили с советскими ракетами
Все новости...
Реклама:
Реклама: