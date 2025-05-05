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Россияне атаковали из артиллерии Иванополье в Донецкой области, один погибший – ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 5 мая 2025, 13:37
Россияне атаковали из артиллерии Иванополье в Донецкой области, один погибший – ОВА
фото: карта visicom

Утром 5 мая россияне из артиллерии обстреляли село Иванополье Константиновской громады Донецкой области в результате чего погиб человек, еще два человека были ранены.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "1 погибший и 2 раненых - таковы предварительные последствия обстрела Иванополья Константиновской громады. Сегодня утром россияне обстреляли село из ствольной артиллерии - убили 44-летнего мужчину".

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Детали: По его словам, также известно о по меньшей мере 4 поврежденных частных домах. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

Филашкин призвал граждан вовремя эвакуироваться из опасных мест.

По данным ОВА, по состоянию на утро 5 мая в Покровске были ранены 5 человек, в Заречном - 2 человека, в Дружковке - 3 человека.

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Всего за сутки россияне 55 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 107 человек, в том числе 12 детей.

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