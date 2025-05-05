Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми

Ближайшие дни в Украине будут прохладными, везде пройдут дожди, преимущественно кратковременные.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Умеренные дожди ожидаются в Украине 6 мая, в северной части небольшие кратковременные дожди, только на востоке и юго-востоке страны без осадков.

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Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 20-25°.

В Киеве во вторник – небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

7 мая в Украине пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке страны местами грозы; только днем в северной части без осадков.

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Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях 4-9° тепла; днем 13-18°, на востоке и юго-востоке страны 18-23°.

В столице ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.