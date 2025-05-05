На Сумщине призывают срочно эвакуироваться жителей двух городов на границе с РФ

На Сумщине неподалеку от границы с Россией просят срочно эвакуироваться жителей нескольких населенных пунктов - Белополье и Ворожбы.

Источник: председатель Сумской РГА Михаил Мельник

Прямая речь: "Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00".

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Детали: Мельник добавил, что записаться на эвакуацию можно круглосуточно.