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Зеленский анонсировал создание "хабов единства" для украинцев в Чехии и еще нескольких странах

Мария Емец, Александр ШумилинПонедельник, 5 мая 2025, 16:13
Зеленский анонсировал создание хабов единства для украинцев в Чехии и еще нескольких странах
Фото: Getty Images

Украина и Чехия подписали договоренность о создании в Чехии "центра единства" для украинцев - уже второго центра в Европе с целью сохранять связь украинцев за рубежом с Украиной и способствовать их возвращению. В планах - центры в еще нескольких странах.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Подписание документа состоялось в прямом эфире перед пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского с премьером Чехии Петром Фиалой в Праге.

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Документ о создании "центра национального единства", или "хаба единства" для украинцев в Чехии со стороны Украины подписал министр национального единства Алексей Чернышов, со стороны Чехии - министр внутренних дел Вит Ракушан.

На пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что такие центры будут открываться во "многих странах, где есть большое присутствие украинских граждан".

Он назвал, в частности, Германию, где процесс уже начался, Чехию, Испанию и Польшу, а также отметил, что еще одной такой страной может стать Великобритания.

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"Это постоянная работа. Я понимаю только, когда она началась – я не знаю, когда она закончится, сколько нам понадобится таких хабов, чтобы не потерять связь с украинцами, которые находятся за рубежом", – отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что в этих центрах украинцы смогут получать юридические консультации и "искать себе место" в Украине – в частности, в вопросе трудоустройства. Президент выразил надежду, что после завершения горячей фазы войны многие граждане вернутся в Украину.

Петр Фиала со своей стороны отметил, что сейчас в Чехии работают 160 тысяч граждан Украины.

Первые сообщения о планах создать такой центр в Чехии появились еще зимой 2025 года.

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ЗеленскийЧехияЕвропа
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