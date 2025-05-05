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Россияне попали дронами в авто и мотоцикл: среди 8 раненых в Донецкой области – двое детей

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 мая 2025, 17:30
Россияне попали дронами в авто и мотоцикл: среди 8 раненых в Донецкой области – двое детей
фото прокуратуры

Оккупационные войска в очередной раз атаковали Донецкую область во вторник, ранения получили 8 гражданских, среди которых двое детей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В 11:45 5 мая оккупанты попали FPV-дроном по автомобилю в Мирнограде. В результате атаки получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения трое гражданских в возрасте 20, 24 и 25 лет. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

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Уже в 13:00 враг повторно обстрелял Мирноград. На этот раз нанес удар с БпЛА по мотоциклу, на котором двигались двое граждан. У 60-летней потерпевшей врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом. Мужчина в возрасте 63 года получил осколочные ранения.

Через некоторое время под прицел войск государства-агрессора попал поселок Новодонецкое Краматорского района. Средство поражения попало по многоквартирному жилому дому. В доме осколочные ранения и открытый перелом получили мать 37 лет и ее 2-летняя дочь, а 10-летний сын пострадавшей, который играл во дворе, получил острую реакцию на стресс. Состояние женщины и девочки врачи оценивают как средней тяжести. Тип вооружения устанавливается.

военные преступленияДонецкая областьвойна
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