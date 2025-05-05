Арахамия прогнозирует, что "слуги" в Раде поддержат ратификацию соглашения о недрах с США 

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия ожидает, что "слуги" поддержат ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда, когда этот вопрос будет рассматриваться в парламенте.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова председателя фракции Давида Арахамии

Прямая речь Арахамии: "В ближайшие дни на фракции мы обсудим все детали, для этого мы пригласили наших переговорщиков. Мой предварительный прогноз, что все будет хорошо. И мы в ближайшее время ратифицируем это соглашение для того, чтобы продолжать наше эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами".

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Детали: Он положительно оценил настроения внутри фракции по этому вопросу и добавил, что нардепы из фракции будут поддерживать президента Владимира Зеленского.

"И мы понимаем, что сегодня главный переговорщик с Соединенными Штатами - президент Владимир Зеленский, и конечно, мы будем поддерживать его усилия, направленные на усиление эффективности этих переговоров, и соглашение об экономическом сотрудничестве - это логическое продолжение таких усилий", - подчеркнул Арахамия.

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