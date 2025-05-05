Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы поразили пункт управления подразделениями БпЛА в Курской области РФ

Александр ШумилинПонедельник, 5 мая 2025, 18:39
Воздушные силы поразили пункт управления подразделениями БпЛА в Курской области РФ
Скриншот

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины в воскресенье нанесли удар по пункту управления российскими подразделениями БпЛА на территории Курской области, в результате чего уничтожено до 20 военных РФ.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Реклама:

На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику".

Детали: Чем именно нанесен удар не указывается.

Что этому предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • На Сумщине неподалеку от границы с Россией просят срочно эвакуироваться жителей нескольких населенных пунктов - Белополье и Ворожбы.
  • 26 апреля Генштаб ВСУ заверил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Курская операция, которая длится 9 месяцев, достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

российско-украинская войнаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В двух приграничных общинах на Сумщине оккупанты за день убили трех человек
Россияне попали дронами в авто и мотоцикл: среди 8 раненых в Донецкой области – двое детей
Незаконный бизнес на выплате "боевых": в Донецкой области задержан комбат
В Украине за год количество миллионеров выросло на 6,6 тысяч
Болезнь Кадырова прогрессирует, он ищет приемника – СМИ
Microsoft закрыл Skype
Все новости...
российско-украинская война
Трамп провел разговор с Эрдоганом, в частности, о войне в Украине
Россияне атаковали из артиллерии Иванополье в Донецкой области, один погибший – ОВА
У Путина заявили о необходимости его встречи с Трампом
Последние новости
20:31
В Киевской области собака напала на группу школьников: семеро детей в больнице
20:24
Мерц высказался о запрете "Альтернативы для Германии"
20:23
Жилье в Польше массово скупают иностранцы: украинцы – впереди всех
20:10
Россияне ранили трех женщин на Никопольщине
19:59
Спасти харьковские театры: актеры со всей Украины обращаются в Харьковскую ОГА
19:44
Индия предлагает США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти
19:30
Во Львовской области второй раз судили врача-нарколога, который подделывал рецепты и выписывал лекарства умершим пациентам
19:28
Премьер Румынии подал в отставку
19:25
В двух приграничных общинах на Сумщине оккупанты за день убили трех человек
19:15
Торговый шок: пошлины Трампа закрывают компании по всему миру
Все новости...
Реклама:
Реклама: