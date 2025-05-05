Воздушные силы поразили пункт управления подразделениями БпЛА в Курской области РФ
Понедельник, 5 мая 2025, 18:39
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины в воскресенье нанесли удар по пункту управления российскими подразделениями БпЛА на территории Курской области, в результате чего уничтожено до 20 военных РФ.
Источник: сообщение Генштаба
Дословно: "4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.
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На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику".
Детали: Чем именно нанесен удар не указывается.
Что этому предшествовало:
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