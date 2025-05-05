Воздушные силы поразили пункт управления подразделениями БпЛА в Курской области РФ

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины в воскресенье нанесли удар по пункту управления российскими подразделениями БпЛА на территории Курской области, в результате чего уничтожено до 20 военных РФ.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.

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На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику".

Детали: Чем именно нанесен удар не указывается.

Что этому предшествовало:

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