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Трамп провел разговор с Эрдоганом, в частности, о войне в Украине

Мария Емец, Татьяна ОлейникПонедельник, 5 мая 2025, 18:52
Трамп провел разговор с Эрдоганом, в частности, о войне в Украине
Трамп и Эрдоган в Белом Доме в 2019 году. Фото - JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором речь шла, в том числе, о российско-украинской войне, и анонсировал взаимные визиты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление в соцсетях Трампа

Детали: Дональд Трамп сообщил о "очень хорошей и продуктивной" беседе с Эрдоганом, отметив, что они говорили о российско-украинской войне, ситуации в Сирии, секторе Газа и других вопросах.

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"Президент пригласил меня в Турцию на какую-то дату в будущем, и так само он приедет в Вашингтон", – отметил Трамп.

Он добавил, что при предыдущем президентстве имел "прекрасные отношения" с Эрдоганом, и что тогда удалось освободить задержанного в Турции пастора Эндрю Брансона.

"В любом случае, ожидаю работы с президентом Эрдоганом для прекращения бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной – сейчас!", – добавил Трамп.

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Напомним, в выходные Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться невозможным.

Перед этим госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

ТрампЭрдоганроссийско-украинская война
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