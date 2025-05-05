Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан: Ожидания Зеленского о «дружественном к Украине» правительстве в Венгрии не оправдаются

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 5 мая 2025, 19:09
Орбан: Ожидания Зеленского о «дружественном к Украине» правительстве в Венгрии не оправдаются
Орбан. Фото - Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания парламента в понедельник заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство, но этого не произойдет.

Источник: слова Орбана приводит спикер венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава правительства Венгрии сказал во время дискуссии в парламенте, что Украина достигла соглашения с Брюсселем об "ускорении ее вступления в ЕС" и теперь ожидает, что Венгрия одобрит его.

Реклама:

"Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное к Украине. Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского", – считает Орбан.

Он добавил, что эти ожидания не оправдаются.

"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет", – заявил он, в очередной раз повторив, что вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.

РЕКЛАМА:

Попутно Орбан призвал венгров высказать свое мнение о вступлении Украины во время голосования на „национальных консультациях".

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры имеют право высказаться по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

В минувшие выходные Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан обменялись критическими заявлениями на эту тему.

ОрбанЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В двух приграничных общинах на Сумщине оккупанты за день убили трех человек
Россияне попали дронами в авто и мотоцикл: среди 8 раненых в Донецкой области – двое детей
Незаконный бизнес на выплате "боевых": в Донецкой области задержан комбат
В Украине за год количество миллионеров выросло на 6,6 тысяч
Болезнь Кадырова прогрессирует, он ищет приемника – СМИ
Microsoft закрыл Skype
Все новости...
Орбан
"Друзья Украины" в ЕС готовы встать на сторону Молдовы, если вето Орбана будет продолжаться
Орбан к Зеленскому: Президент в Киеве не решает, что думает венгерский народ
Орбан заявил, что украинцы вывозят деньги «на тачках» из ЕС, а экономике Венгрии грозит разрушение
Последние новости
20:31
В Киевской области собака напала на группу школьников: семеро детей в больнице
20:24
Мерц высказался о запрете "Альтернативы для Германии"
20:23
Жилье в Польше массово скупают иностранцы: украинцы – впереди всех
20:10
Россияне ранили трех женщин на Никопольщине
19:59
Спасти харьковские театры: актеры со всей Украины обращаются в Харьковскую ОГА
19:44
Индия предлагает США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти
19:30
Во Львовской области второй раз судили врача-нарколога, который подделывал рецепты и выписывал лекарства умершим пациентам
19:28
Премьер Румынии подал в отставку
19:25
В двух приграничных общинах на Сумщине оккупанты за день убили трех человек
19:15
Торговый шок: пошлины Трампа закрывают компании по всему миру
Все новости...
Реклама:
Реклама: