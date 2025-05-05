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Россияне ранили трех женщин на Никопольщине

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 мая 2025, 20:10
Россияне ранили трех женщин на Никопольщине
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российская армия 5 мая ранила трех женщин в Никопольском районе Днепропетровской области.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На Никопольщине из-за обстрелов россиян ранения получили три человека. Это женщины 43, 65 и 70 лет. Им оказали необходимую помощь.

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В общем враг целился по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Направлял туда БпЛА и тяжелую артиллерию".

Детали: Из-за атак изуродованы инфраструктура и админздание предприятия. Разбиты 13 частных домов, еще один охватило огнем. Повреждены 7 хозяйственных построек, машины и газопровод.

Днепропетровская областьобстрелроссийско-украинская война
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