Россияне ранили трех женщин на Никопольщине

Российская армия 5 мая ранила трех женщин в Никопольском районе Днепропетровской области.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На Никопольщине из-за обстрелов россиян ранения получили три человека. Это женщины 43, 65 и 70 лет. Им оказали необходимую помощь.

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В общем враг целился по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Направлял туда БпЛА и тяжелую артиллерию".

Детали: Из-за атак изуродованы инфраструктура и админздание предприятия. Разбиты 13 частных домов, еще один охватило огнем. Повреждены 7 хозяйственных построек, машины и газопровод.