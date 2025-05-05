Опрос показал, что лидер ультраправых мог бы победить на президентских выборах во Франции

Лидер правопопулистского "Национального объединения" Жордан Барделла мог бы победить во втором туре президентских выборов почти всех потенциальных соперников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Ifop, которые приводит BFMTV

Детали: Исследование общественного мнения, для которого опросили более 10 000 человек, свидетельствует, что кандидат "Нацобъединения" однозначно выходит во второй тур - независимо от того, будет ли это Марин Ле Пен (участие которой под вопросом из-за судебного приговора), или ее преемник во главе партии Жордан Барделла.

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В первом туре они могут получить 32-25% голосов, со значительным отрывом от кандидата на второй позиции.

👉Dans le scénario d'un duel Bardella-Mélenchon, le candidat du RN l’emporterait avec 67 % des voix contre 33 % pour Jean-Luc Mélenchon. pic.twitter.com/eEBeatr6nu — Ifop Opinion (@IfopOpinion) May 5, 2025

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При сценарии, что кандидатом правопопулистов будет Ле Пен, она проигрывает во втором туре только одному кандидату – популярному мэру Гавра, экс-премьеру Эдуарду Филиппу, с результатом 48% против 52%.

Если бы во второй тур вышли Барделла и Филипп, голоса за этих кандидатов разделились бы поровну. В паре с другими конкурентами Барделла побеждает. В частности, если бы во второй тур с Барделлой вышел соратник Макрона, самый молодой экс-премьер Габриэль Атталь, он бы проиграл с результатом 48% против 52%.

В то же время 28% опрошенных ответили, что еще не определились с мнением о том, как будут голосовать.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году. Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла заявил, что готов заменить Марин Ле Пен в президентской гонке 2027 года, если ее из-за судебного приговора не допустят к выборам.

Решение по апелляции Ле Пен объявят летом 2026 года, поэтому у нее еще есть шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.

Подробнее на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.