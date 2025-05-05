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Опрос показал, что лидер ультраправых мог бы победить на президентских выборах во Франции

Мария Емец, Александр ШумилинПонедельник, 5 мая 2025, 20:54
Опрос показал, что лидер ультраправых мог бы победить на президентских выборах во Франции
Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Фото: Getty Images

Лидер правопопулистского "Национального объединения" Жордан Барделла мог бы победить во втором туре президентских выборов почти всех потенциальных соперников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Ifop, которые приводит BFMTV

Детали: Исследование общественного мнения, для которого опросили более 10 000 человек, свидетельствует, что кандидат "Нацобъединения" однозначно выходит во второй тур - независимо от того, будет ли это Марин Ле Пен (участие которой под вопросом из-за судебного приговора), или ее преемник во главе партии Жордан Барделла.

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В первом туре они могут получить 32-25% голосов, со значительным отрывом от кандидата на второй позиции.

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При сценарии, что кандидатом правопопулистов будет Ле Пен, она проигрывает во втором туре только одному кандидату – популярному мэру Гавра, экс-премьеру Эдуарду Филиппу, с результатом 48% против 52%.

Если бы во второй тур вышли Барделла и Филипп, голоса за этих кандидатов разделились бы поровну. В паре с другими конкурентами Барделла побеждает. В частности, если бы во второй тур с Барделлой вышел соратник Макрона, самый молодой экс-премьер Габриэль Атталь, он бы проиграл с результатом 48% против 52%.  

В то же время 28% опрошенных ответили, что еще не определились с мнением о том, как будут голосовать.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году. Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла заявил, что готов заменить Марин Ле Пен в президентской гонке 2027 года, если ее из-за судебного приговора не допустят к выборам.

Решение по апелляции Ле Пен объявят летом 2026 года, поэтому у нее еще есть шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.

Подробнее на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.

Франциявиборыпрезидент
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