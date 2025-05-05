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Армия Израиля атаковала морской порт Ходейда в Йемене

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 мая 2025, 21:22
Армия Израиля атаковала морской порт Ходейда в Йемене
Фото - The Times of Israel

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по порту Ходейда и бетонному заводу в Йемене.

Источник: The Times of Israel

Детали: Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Йемену. Они заявили, что это был ответ на атаку хуситов баллистическими ракетами на аэропорт Бен-Гуриона и другие предыдущие атаки.

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По словам военных, истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам инфраструктуры хуситов вдоль побережья Йемена, в том числе по порту Ходейда и бетонному заводу вблизи соседнего города Баджиль.

ЦАХАЛ заявляет, что порт Ходейда используется хуситами "для передачи иранского оружия, оборудования для военных нужд и других террористических целей".

Бетонный завод в Баджиле "служит важным экономическим ресурсом для режима террора хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры", говорят военные, добавляя, что эти удары "наносят удар по экономике режима и его военному наращиванию".

ИзраильЙемен
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