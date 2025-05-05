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Трамп заявил, что его изображение в образе Папы сделал не он, а "кто-то в интернете"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 5 мая 2025, 22:14
Трамп заявил, что его изображение в образе Папы сделал не он, а кто-то в интернете
Фото из соцсетей

Президент США Дональд Трамп заявил, что не он делал свое изображение в образе Папы Римского, которое распространилось в сети и собрало шквал критики.

Источник: Трамп сказал журналистам во время общения в Белом доме 5 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил, что не имеет к изображению себя в образе Папы Римского "никоим образом отношения", а картинку на самом деле "кто-то сделал и выложил в интернет".

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"Это не я сделал. Я понятия не имею, откуда это взялось. Возможно, это сделал искусственный интеллект, но я об этом ничего не знаю... На самом деле, моя жена считает, что это мило, ха-ха", – добавил президент США.

Он отрицал, что изображение критиковали католики как оскорбительное, добавив, что это "шутка" и за негативными комментариями стоят "фейковые СМИ".

Трамп опубликовал изображение через несколько дней после того, как пошутил, что хотел бы стать следующим главой Католической церкви.

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Официальный аккаунт Нью-Йоркской католической конференции на Х раскритиковал пост президента США, который также был опубликован аккаунтом Белого дома.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс, который сам является католиком, встал на защиту Трампа.

ТрампПапа Римский
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