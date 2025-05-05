Генштаб: Самая горячая ситуация на фронте на четырех направлениях
С начала суток 5 мая на фронте произошло 146 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 5 мая
Дословно: "За сегодня противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применил при этом две ракеты и 138 КАБ, привлек для поражения 1176 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отбили четыре атаки, продолжается бой.
На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.
С начала суток враг 48 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.
На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Багатир, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным.
На Ореховском направлении наши защитники отбили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.
На Курском направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в общем, за сегодня российские оккупанты совершили 18 попыток продвинуться вперед.