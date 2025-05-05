Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Самая горячая ситуация на фронте на четырех направлениях

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 мая 2025, 22:40
Генштаб: Самая горячая ситуация на фронте на четырех направлениях
Фото иллюстративное - ОК Запад

С начала суток 5 мая на фронте произошло 146 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 5 мая

Дословно: "За сегодня противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применил при этом две ракеты и 138 КАБ, привлек для поражения 1176 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; украинские подразделения отбили четыре атаки, продолжается бой.

На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.

С начала суток враг 48 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ривнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Отрадное и Багатир, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 14 атак противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

На Курском направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в общем, за сегодня российские оккупанты совершили 18 попыток продвинуться вперед.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп о "трехдневном перемирии" Путина: Кажется, что это не большое достижение, но это очень много
Опрос показал, что лидер ультраправых мог бы победить на президентских выборах во Франции
Жилье в Польше массово скупают иностранцы: украинцы – впереди всех
Россияне попали дронами в авто и мотоцикл: среди 8 раненых в Донецкой области – двое детей
Незаконный бизнес на выплате "боевых": в Донецкой области задержан комбат
В Украине за год количество миллионеров выросло на 6,6 тысяч
Все новости...
Генштаб
Генштаб: На фронте за день более 200 боев, на Покровском направлении – более 80
Военные ударили по командному пункту оккупантов возле Бахмута
Россияне сосредоточили атаки на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
Последние новости
00:06
Российские дроны атаковали Одесскую область: есть погибший
23:53
У главного оппонента Орбана уже в третий раз хотят снять иммунитет в Европарламенте
23:35
Новости экономики 5 мая: Microsoft закрыл Skype, украинцы скупают жилье в Польше
23:17
На Херсонщине от российского снаряда погиб мужчина
23:03
СМИ: Комиссар Орбана хотел задержать план ЕС по отказу от российских энергоносителей
23:02
видеоЧемпионом мира по снукеру впервые в истории сенсационно стал игрок из Китая
22:40
Генштаб: Самая горячая ситуация на фронте на четырех направлениях
22:40
"Россия вкладывала бешеные деньги, чтобы развивать пропаганду об Азове". История "Спайдера", воспитывающего азовцев
22:24
Продажи Tesla в Испании упали на треть
22:14
Трамп заявил, что его изображение в образе Папы сделал не он, а "кто-то в интернете"
Все новости...
Реклама:
Реклама: