ЕС впервые назначил военного во главе Европейского оборонного агентства
Страны Европейского Союза согласовали назначение немецкого генерала Андре Денка председателем Европейского оборонного агентства. Впервые с момента создания структуры ее возглавит военный высокого ранга.
Источник: главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает "Европейская правда"
Детали: 5 мая страны ЕС по рекомендации Каллас согласовали назначение немецкого генерала Андре Денка на должность главы Европейского оборонного агентства. Его срок полномочий официально начнется с 16 мая. Генерал станет первым руководителем агентства, который имеет высшее воинское звание.
Каллас отметила, что Денк имеет все необходимые для этого профессиональные качества и глубокое понимание оборонных потребностей Европы.
"В условиях, когда под нашими границами война и перед всем ЕС возникают гибридные угрозы, работа ЕОА по развитию общих военных возможностей и стимулированию инноваций в оборонной промышленности - важнее, чем когда-либо", – отметила она.
Денк до этого был заместителем председателя агентства с февраля 2023 года, и в частности возглавлял усилия по совместной покупке странами ЕС 155-мм боеприпасов для Украины.
Европейское оборонное агентство существует с 2004 года. Его правление состоит из министров обороны стран-членов, которое встречается дважды в год. Председательствуют на заседаниях руководитель и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.
Предыстория:
- Еврокомиссия инвестирует почти 1 млрд евро в рамках Европейского оборонного фонда (ЕОФ) для создания мощной и инновационной оборонной промышленности в Европе. В проектах впервые смогут участвовать украинские оборонные предприятия.
- Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС готов увеличить военную помощь Украине, если миротворческие попытки Трампа закончатся ничем.