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ЕС впервые назначил военного во главе Европейского оборонного агентства

Мария Емец, Иван ДьяконовВторник, 6 мая 2025, 01:06
ЕС впервые назначил военного во главе Европейского оборонного агентства
Кайя Каллас и Андре Денк. Фото: X/kajakallas

Страны Европейского Союза согласовали назначение немецкого генерала Андре Денка председателем Европейского оборонного агентства. Впервые с момента создания структуры ее возглавит военный высокого ранга.

Источник: главный дипломат ЕС Кая Каллас, передает "Европейская правда"

Детали: 5 мая страны ЕС по рекомендации Каллас согласовали назначение немецкого генерала Андре Денка на должность главы Европейского оборонного агентства. Его срок полномочий официально начнется с 16 мая. Генерал станет первым руководителем агентства, который имеет высшее воинское звание.

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Каллас отметила, что Денк имеет все необходимые для этого профессиональные качества и глубокое понимание оборонных потребностей Европы.

"В условиях, когда под нашими границами война и перед всем ЕС возникают гибридные угрозы, работа ЕОА по развитию общих военных возможностей и стимулированию инноваций в оборонной промышленности - важнее, чем когда-либо", – отметила она.

Денк до этого был заместителем председателя агентства с февраля 2023 года, и в частности возглавлял усилия по совместной покупке странами ЕС 155-мм боеприпасов для Украины.

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Европейское оборонное агентство существует с 2004 года. Его правление состоит из министров обороны стран-членов, которое встречается дважды в год. Председательствуют на заседаниях руководитель и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Предыстория:

  • Еврокомиссия инвестирует почти 1 млрд евро в рамках Европейского оборонного фонда (ЕОФ) для создания мощной и инновационной оборонной промышленности в Европе. В проектах впервые смогут участвовать украинские оборонные предприятия.
  • Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС готов увеличить военную помощь Украине, если миротворческие попытки Трампа закончатся ничем.

ЕСЕврокомиссия
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