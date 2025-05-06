Премьер Нидерландов: Угроза, исходящая от России, выходит за пределы Украины
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предупредил, что угроза со стороны России не ограничивается войной в Украине - она все чаще проявляется в гибридных формах и представляет опасность для всей Европы.
Источник: Схооф в соцсети Х
Детали: В своем заявлении по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны, глава правительства Нидерландов обратил внимание на рост гибридных угроз, исходящих из России.
Прямая речь: "Прямо сейчас, на восточной границе Европы, мы видим, как Украина ведет ожесточенную борьбу за свое дальнейшее существование как нации и за собственный мир и безопасность. Угроза со стороны России выходит за пределы Украины и все чаще проявляется в гибридных формах".
Детали: Премьер выразил благодарность Польше за ее активную роль в усилении европейской безопасности и призвал другие государства Европы делать больше для укрепления обороноспособности на национальном уровне.
Предыстория:
- Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Нидерланды по случаю 80-летия их освобождения от нацистской оккупации анонсировал подписание двустороннего соглашения в сфере безопасности и военного сотрудничества.