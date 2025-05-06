Министр обороны США инициировал масштабное сокращение генералов

Министр обороны США Пит Гегсет инициировал масштабное сокращение высших офицерских чинов в Вооруженных силах. Речь идет об уменьшении количества четырехзвездочных генералов и общей реорганизации командной структуры армии с целью повышения эффективности.

Источник: Bloomberg

Детали: В понедельник, 5 мая, Гегсет издал директиву о сокращении высшего командного состава американских Вооруженных сил. Согласно документу, предполагается уменьшить количество четырехзвездочных генералов на 20%, столько же – в составе Национальной гвардии, а также сократить не менее 10% всех генералов и адмиралов в Вооруженных силах в целом.

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В видеообращении, распространенном в социальных сетях, Гегсет подчеркнул, что речь идет не о "кадровых чистках", а о стратегической реформе, цель которой – максимизировать готовность Вооруженных сил к потенциальному конфликту и их эффективность в нем.

"Больше генералов и адмиралов не означает большего успеха", – заявил Гегсет.

"Это – переход к более эффективной армии, готовой к вызовам будущего. Мы должны переориентировать ресурсы с раздутого аппарата на поддержку наших солдат", – подчеркнул он.

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По его словам, реформа является результатом длительных консультаций с Объединенным комитетом начальников штабов и предусматривает пересмотр структуры военного управления, а также стратегическую оценку командного плана, который помогает организовывать военные операции и распределять обязанности во всем мире.

"Это будет сделано осторожно, но быстро", – сказал Гегсет.

Министр очертил поэтапный подход к изменениям и заявил, что реформа может стать самой масштабной со времен реорганизации Минобороны в 1986 году, которую инициировал Конгресс США. Одновременно он распорядился прекратить закупки отдельных видов военной техники и объединить ряд командований, что позволит ликвидировать некоторые четырехзвездочные генеральские должности.

По словам Гегсета, во Второй мировой войне американские Вооруженные силы численностью 12 миллионов солдат возглавляли 17 офицеров с четырьмя и пятью звездами.

"Сегодня у нас 2,1 миллиона военнослужащих, среди которых - 44 четырехзвездочных генерала и адмирала", – заявил он.

По данным отчета Исследовательской службы Конгресса США, по состоянию на сентябрь 2023 года в ВС США было 37 четырехзвездочных офицеров.

В то же время не все в Вашингтоне поддержали инициативу.

"Жесткие кадровые решения должны основываться на фактах и анализе, а не на произвольных процентах. Без надлежащего обоснования такая реформа может нанести вред армии, а не сделать ее более эффективной", – заявил ведущий демократ в Сенатском комитете по вооруженным силам, сенатор Джек Рид.

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