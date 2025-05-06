Министр обороны США инициировал масштабное сокращение генералов
Министр обороны США Пит Гегсет инициировал масштабное сокращение высших офицерских чинов в Вооруженных силах. Речь идет об уменьшении количества четырехзвездочных генералов и общей реорганизации командной структуры армии с целью повышения эффективности.
Источник: Bloomberg
Детали: В понедельник, 5 мая, Гегсет издал директиву о сокращении высшего командного состава американских Вооруженных сил. Согласно документу, предполагается уменьшить количество четырехзвездочных генералов на 20%, столько же – в составе Национальной гвардии, а также сократить не менее 10% всех генералов и адмиралов в Вооруженных силах в целом.
В видеообращении, распространенном в социальных сетях, Гегсет подчеркнул, что речь идет не о "кадровых чистках", а о стратегической реформе, цель которой – максимизировать готовность Вооруженных сил к потенциальному конфликту и их эффективность в нем.
"Больше генералов и адмиралов не означает большего успеха", – заявил Гегсет.
"Это – переход к более эффективной армии, готовой к вызовам будущего. Мы должны переориентировать ресурсы с раздутого аппарата на поддержку наших солдат", – подчеркнул он.
По его словам, реформа является результатом длительных консультаций с Объединенным комитетом начальников штабов и предусматривает пересмотр структуры военного управления, а также стратегическую оценку командного плана, который помогает организовывать военные операции и распределять обязанности во всем мире.
"Это будет сделано осторожно, но быстро", – сказал Гегсет.
Министр очертил поэтапный подход к изменениям и заявил, что реформа может стать самой масштабной со времен реорганизации Минобороны в 1986 году, которую инициировал Конгресс США. Одновременно он распорядился прекратить закупки отдельных видов военной техники и объединить ряд командований, что позволит ликвидировать некоторые четырехзвездочные генеральские должности.
По словам Гегсета, во Второй мировой войне американские Вооруженные силы численностью 12 миллионов солдат возглавляли 17 офицеров с четырьмя и пятью звездами.
"Сегодня у нас 2,1 миллиона военнослужащих, среди которых - 44 четырехзвездочных генерала и адмирала", – заявил он.
По данным отчета Исследовательской службы Конгресса США, по состоянию на сентябрь 2023 года в ВС США было 37 четырехзвездочных офицеров.
В то же время не все в Вашингтоне поддержали инициативу.
"Жесткие кадровые решения должны основываться на фактах и анализе, а не на произвольных процентах. Без надлежащего обоснования такая реформа может нанести вред армии, а не сделать ее более эффективной", – заявил ведущий демократ в Сенатском комитете по вооруженным силам, сенатор Джек Рид.
Предыстория:
- Министр обороны США Пит Гегсет во вторник, 29 апреля, объявил, что его министерство отменит инициативу, созданную для увеличения участия женщин в сфере национальной безопасности, несмотря на то, что она была начата во время первой администрации Дональда Трампа.
- Ранее СМИ сообщали, что Гегсет отдал распоряжение о переоборудовании комнаты рядом с залом для брифингов Пентагона под гримерку, которая может использоваться для подготовки к телевизионным выступлениям.
- 21 февраля Пентагон ограничил доступ в зал для брифингов, запретив вход журналистам, если там не выступают официальные лица. Ранее пресса могла пользоваться этим залом – одним из немногих мест в защищенном здании, где можно подключиться к Wi-Fi - для подготовки материалов и съемки репортажей.