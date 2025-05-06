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Президент Польши призвал Трампа заставить Путина "заключить мир" – Politico

Иван ДьяконовВторник, 6 мая 2025, 06:27
Президент Польши призвал Трампа заставить Путина заключить мир – Politico
Анджей Дуда. Фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины. Он считает, что Трамп единственный кто способен заставить Путина сесть за стол переговоров.

Источник: Дуда в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network, передает Politico

Детали: В понедельник, 5 мая, Дуда заявил, что США располагают инструментами, которые могут эффективно повлиять на Кремль. По его мнению, только Трамп, имеет реальные рычаги давления на российского правителя.

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Прямая речь: "Америка может применить различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Поэтому если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов".

Детали: Дуда отметил, что Трамп "увидел реальную картину" после последних дискуссий с Путиным и имеет "необходимые инструменты, чтобы заблокировать ключевые интересы Путина".

Прямая речь: "Президент Соединенных Штатов располагает средствами, которые могут заставить Россию соблюдать требования. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, особенно экономического характера. Но я верю, что президент Дональд Трамп способен их реализовать".

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Детали: Комментарии Дуды отражают надежды многих европейских лидеров, которые возлагают надежды на Трампа, чтобы тот использовал свое влияние на Москву, поскольку сейчас его давление преимущественно было направлено на Украину.

Трамп, в частности, заявлял, что Украина не станет членом НАТО, а также предлагал мирные варианты, которые предусматривали признание Крыма частью России.

С момента возвращения в большую политику Трамп неоднократно заявлял о способности завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа. В рамках этой стратегии он отправлял своего представителя Стива Уиткоффа в Москву для переговоров, однако эти встречи не привели к ослаблению российских требований.

Дословно: "Но, похоже, Трамп готов изменить подход. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме Трамп заявил, что рассматривает введение санкций против России в ответ на продолжение нападений на гражданскую инфраструктуру".

Предыстория:

  • По данным Reuters, американские чиновники завершили разработку новых экономических санкций против России.
  • В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.
  • Один из ключевых соратников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм предложил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и 500% пошлины на импорт нефти, газа и алюминия из стран, торгующих с Россией.

Польшароссийско-украинская войнаТрампсанкции
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