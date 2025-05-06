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ВСУ за сутки обезвредили 1 430 оккупантов

Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 07:25
ВСУ за сутки обезвредили 1 430 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в ее захватнической войне против Украины достигли почти 960 тысяч человек – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 430 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 959 500 (+1 430) человек,
  • танков – 10 766 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 416 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 27 431 (+61) ед,
  • РСЗО – 1378 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103) ед,
  • специальной техники – 3 873 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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