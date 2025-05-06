ВСУ за сутки обезвредили 1 430 оккупантов
Вторник, 6 мая 2025, 07:25
Потери России в ее захватнической войне против Украины достигли почти 960 тысяч человек – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 430 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 959 500 (+1 430) человек,
- танков – 10 766 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 416 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 27 431 (+61) ед,
- РСЗО – 1378 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103) ед,
- специальной техники – 3 873 (+3) ед.
Данные уточняются.