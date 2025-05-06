Россияне ударили КАБАми по Днепропетровщине – повредили инфраструктуру, ранили мужчину

Российские захватчики атаковали КАБАми, беспилотниками и из артиллерии Днепропетровскую область, в результате чего в разных районах повреждена инфраструктура, предприятие и жилые дома.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Этой ночью атаковала российская армия и Новопавловскую общину Синельниковского района. Применила КАБы. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.

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Бил по району противник также утром. А именно – по предприятию в Илларионовской общине. Детали выясняем".

Детали: Также ночью оккупанты обстреляли из артиллерии Мировскую общину Никопольского района. А утром ударили по Марганецкой общине беспилотником.

По словам Лысака, обошлось без погибших и пострадавших.

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"В области продолжается воздушная тревога. Будьте в безопасном месте", – подытожил глава ОГА.

Позже Лысак добавил, что из-за утреннего удара по Илларионовской общине пострадал мужчина.

"Его госпитализировали. Состояние – тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – сообщил глава области.