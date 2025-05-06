Россияне ударили КАБАми по Днепропетровщине – повредили инфраструктуру, ранили мужчину
Российские захватчики атаковали КАБАми, беспилотниками и из артиллерии Днепропетровскую область, в результате чего в разных районах повреждена инфраструктура, предприятие и жилые дома.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Этой ночью атаковала российская армия и Новопавловскую общину Синельниковского района. Применила КАБы. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.
Бил по району противник также утром. А именно – по предприятию в Илларионовской общине. Детали выясняем".
Детали: Также ночью оккупанты обстреляли из артиллерии Мировскую общину Никопольского района. А утром ударили по Марганецкой общине беспилотником.
По словам Лысака, обошлось без погибших и пострадавших.
"В области продолжается воздушная тревога. Будьте в безопасном месте", – подытожил глава ОГА.
Позже Лысак добавил, что из-за утреннего удара по Илларионовской общине пострадал мужчина.
"Его госпитализировали. Состояние – тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – сообщил глава области.