Генштаб: ВСУ отбили почти 80 атак на Покровском направлении и 18 штурмов на Курщине

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений, штурмовые действия россиян были сосредоточены на Покровском направлении, где захлебнулось 78 штурмов врага, на Курском плацдарме отражено 18 атак РФ.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

Реклама:

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Новоосиново и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

РЕКЛАМА:

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Отрадного.

Противник также семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь - из реактивных систем залпового огня; совершил 12 авиационных ударов, сбросив 27 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.