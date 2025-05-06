Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине умер мужчина, который получил ранения во время обстрела 5 мая

Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 08:24
На Сумщине умер мужчина, который получил ранения во время обстрела 5 мая
Последствия российских обстрелов на Сумщине. Фото ГСЧС

Раненый в результате российского обстрела 5 мая житель Сумщины умер в больнице, таким образом российские атаки в понедельник унесли жизни 4 мирных жителей региона.

Источник: глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram

Прямая речь главы области: "К большому сожалению, в больнице умер гражданский, который вчера был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской общины".

Реклама:

Детали: Он напомнил, что мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Погибшему было 34 года. 

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Ранее сообщалось, что 5 мая россияне из разного типа оружия наносили удары по Белопольской и Ворожбянской общинах Сумской области, в результате чего погибли три человека.

Сумская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Британия тайно готовится к нападению России - The Telegraph
фото, видео Россияне ударили по Харькову 20-ю "Геранями": горел рынок "Барабашово"
обновлено, видео Харьков подвергся массированной атаке дронов: 20 попаданий, четверо пострадавших
Трамп о "трехдневном перемирии" Путина: Кажется, что это не большое достижение, но это очень много
Опрос показал, что лидер ультраправых мог бы победить на президентских выборах во Франции
Жилье в Польше массово скупают иностранцы: украинцы – впереди всех
Все новости...
Сумская область
В двух приграничных общинах на Сумщине оккупанты за день убили трех человек
На Сумщине призывают срочно эвакуироваться жителей двух городов на границе с РФ
Россияне атаковали Конотоп баллистикой и дронами: уничтожен инфраструктурный объект
Последние новости
10:20
Складной iPhone будет иметь два преимущества над конкурентами – Bloomberg
10:15
Схемы из Поднебесной: Китай придумал, как обходит пошлины Трампа за счет американцев
10:05
Британия тайно готовится к нападению России - The Telegraph
10:04
В Польше назвали прорывом в отношениях с Украиной эксгумации в Пужниках
10:03
Оккупанты утром ударили по Краматорску – убили человека и ранили еще двух
09:58
теннисЭлина Свитолина: все дороги ведут в Рим. Анонс престижного турнира в Италии
09:54
Ford отзывает прогноз прибыли из-за пошлин Трампа: ожидаемые потери - 1,5 миллиарда долларов
09:45
фото В Польше перевернулся автобус с американскими солдатами
09:24
СМИ рассказали, как состоится утверждение Мерца новым канцлером Германии
09:22
фото, видеоШольца провели с должности канцлера
Все новости...
Реклама:
Реклама: