На Сумщине умер мужчина, который получил ранения во время обстрела 5 мая

Раненый в результате российского обстрела 5 мая житель Сумщины умер в больнице, таким образом российские атаки в понедельник унесли жизни 4 мирных жителей региона.

Источник: глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram

Прямая речь главы области: "К большому сожалению, в больнице умер гражданский, который вчера был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской общины".

Реклама:

Детали: Он напомнил, что мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Погибшему было 34 года.

Предыстория:

РЕКЛАМА: