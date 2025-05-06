На Сумщине умер мужчина, который получил ранения во время обстрела 5 мая
Вторник, 6 мая 2025, 08:24
Раненый в результате российского обстрела 5 мая житель Сумщины умер в больнице, таким образом российские атаки в понедельник унесли жизни 4 мирных жителей региона.
Источник: глава Сумской ОВА Игорь Кальченко в Telegram
Прямая речь главы области: "К большому сожалению, в больнице умер гражданский, который вчера был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской общины".
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Детали: Он напомнил, что мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Погибшему было 34 года.
Предыстория:
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- Ранее сообщалось, что 5 мая россияне из разного типа оружия наносили удары по Белопольской и Ворожбянской общинах Сумской области, в результате чего погибли три человека.