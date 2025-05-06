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"Рычаг влияния на РФ": в Минфине США раскрыли ожидания Трампа от соглашения о недрах

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 6 мая 2025, 08:34
Рычаг влияния на РФ: в Минфине США раскрыли ожидания Трампа от соглашения о недрах
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент на глобальной конференции института Милкена в Лос-Анджелесе заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен использовать соглашение о недрах с Украиной как инструмент давления на Россию в контексте мирных переговоров.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Бессент заявил, что идея о соглашении о полезных ископаемых была Трампа, а также отметил, что американский лидер уверен - оно даст несколько результатов.

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Одним из результатов американский министр финансов назвал "дополнительные рычаги влияния" на российское руководство.

Прямая речь Бессента: "Во-первых, это создаст дополнительные рычаги для него в переговорах с российским руководством, когда наступит подходящий момент".

Детали: Также, по его словам, идея заключалась в том, чтобы подписать соглашение, которое покажет, что "между США и украинским народом нет никакого разногласия".

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Прямая речь Бессента: "Это должно было стать символом для украинцев, что США остаются рядом. Это также должно было стать сигналом для уставшей американской публики, которая скептически относится к новым финансовым обязательствам, что с Украиной возможно иметь общее процветание. И в определенном смысле это было бы молчаливой гарантией безопасности благодаря экономическому партнерству".

Предыстория:

  • Украина и США 30 апреля заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.
  • Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил ожидание, что Верховная Рада ратифицирует подписанное соглашение о недрах с США до 8 мая.
  • Нна данный момент не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

Подробнее в статьеПолезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются

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