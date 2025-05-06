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В Польше перевернулся автобус с американскими солдатами

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 09:45
В Польше перевернулся автобус с американскими солдатами
фото PAP

Ночью 6 мая в Польше автобус с американскими солдатами съехал с дороги, в результате чего пострадали 8 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: По данным пресс-секретаря Генштаба Вооруженных сил Польши полковника Йоанны Клейшмит, всего в автобусе ехало 35 человек. Это были американские солдаты, которые путешествовали из Германии в Литву.

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По предварительным данным служб, один из трех автобусов, ехавших в направлении Вроцлава, съехал с дороги и упал в кювет, из-за чего пострадало 8 человек.

На место происшествия выехали несколько десятков пожарных и две кареты скорой помощи. Также пассажирам предоставили другой автобус.

Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает

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Предыстория:

ПольшаДТП
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