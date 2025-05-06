Британия тайно готовится к вероятной войне с Россией – The Telegraph

Издание The Telegraph узнало, что Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению России - обновленный секретный "план обороны родины" определит стратегию на первые дни после удара по территории Британии со стороны враждебного иностранного государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Чиновникам поручили обновить 20-летние планы на случай чрезвычайных ситуаций, которые переведут страну в состояние готовности к войне после угроз нападения со стороны Кремля.

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В секретном досье будет изложено, как правительство будет реагировать на объявление войны, включая бункеры для защиты правительства и королевской семьи, трансляции государственных служб и накопления ресурсов.

Министры опасаются, что Великобритания не только уступит России и ее союзникам на поле боя, но и будет неподготовленной и плохо защищенной внутри страны.

В Кремле неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением за ее поддержку Украины.

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Эксперты предупредили, что страна уязвима к нападению на критическую национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

Обновленный секретный "план обороны родины" будет включать сценарии, по которым Великобритания подвергнется удару обычными ракетами, ядерными боеголовками или кибератаками, которые были ограниченной угрозой, когда проводилось последнее значительное обновление плана – до 2005 года.

План, разработанный Управлением по вопросам устойчивости Кабинета министров, будет содержать указания для премьер-министра и Кабинета министров по управлению правительством в военное время и о том, когда они должны искать укрытие в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.

Ожидается, что будут рассмотрены военные стратегии в отношении железнодорожной и дорожной сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. Маловероятно, что этот документ будет обнародован в ближайшие десятилетия, если вообще будет обнародован.

Кабинет министров уже разработал сценарий, по которому вражеское государство одновременно запускает ракеты и кибератаки на национальную инфраструктуру.

Оценка рисков, опубликованная в январе, показала, что успешная атака "может привести к гибели гражданских лиц и сотрудников служб экстренной помощи", нанести серьезный экономический ущерб и нарушить работу жизненно важных служб.

Представители оборонных ведомств также призвали Великобританию разработать собственную версию израильской системы "Железный купол" для защиты от ракетных атак.

В прошлом месяце представитель Королевских ВВС сообщил, что если бы первая ночь войны в Украине произошла в Великобритании, российские ракеты прорвали бы британскую оборону и уничтожили объекты инфраструктуры.

Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны, которые, по оценке правительства, могут выпустить радиоактивные материалы по всей стране и вызвать "значительные длительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики" в случае удара.

Новый британский план разработан по образцу "Книги войны" – секретного досье времен холодной войны с инструкциями по реагированию правительства на ядерный удар, которое впоследствии было опубликовано в Национальном архиве.

"Книга войны" содержала планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов правительства, которых в случае бомбардировки Лондона должны были перевезти в бункер в Котсволдсе. Королева Елизавета II должна была бежать на королевской яхте.

Планирование происходит на фоне подготовки министров к обнародованию Стратегического обзора обороны, в котором будет рассмотрено состояние вооруженных сил.

Министерство обороны заявило, что обзор будет включать "варианты усиления внутренней безопасности", которые могут предусматривать разработку более мощной системы противоракетной обороны. Также будет рассмотрена готовность Вооруженных сил к войне после десятилетий сокращения численности войск.

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