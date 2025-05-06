Разведка Латвии фиксирует провокации и слежку за действиями НАТО со стороны РФ в Балтийском море

Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море, а также проводит демонстрации силы и провокации, говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности (MIDD), оценивающей военную активность РФ вблизи Латвии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: В опубликованной службой оценке угроз и обзоре деятельности за прошлый год объясняется, что Россия осуществляет такие демонстрации силы и провокации, как, например, несанкционированное нарушение воздушного пространства, агрессивное сближение с самолетами и кораблями стран НАТО, тем самым повышая риск случайных военных инцидентов.

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Цель этих провокаций, скорее всего, заключается в запугивании и тестировании потенциального противника. Одновременно не исключаются попытки дискредитировать реакцию стран региона и их оборонные возможности, отмечает MIDD.

Разведка сообщает, что в рамках реформы вооруженных сил РФ в 2024 году Западный военный округ, граничащий с Латвией, был реорганизован – вместо него созданы Ленинградский и Московский военные округа. Формально это – ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, объясняет MIDD.

MIDD также отмечает, что параллельно с войной в Украине Россия, по крайней мере формально, начала формирование новых подразделений и реорганизацию существующих в соответствии с заявленным планом реформы вооруженных сил. Например, в Карелии создан новый армейский корпус, а две мотострелковые бригады, входящие в состав 6-й общевойсковой армии и размещенные ближе всего к Латвии, будут преобразованы в дивизии. Морская пехотная бригада Балтийского флота, размещенная в Калининградском анклаве, также будет преобразована в дивизию.

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В отчете разведслужбы подчеркивается, что создание или расширение новых подразделений пока не означает реального увеличения военной силы у границ Латвии, поскольку большая часть российских военных ресурсов, как и ранее, направляется на войну в Украину.

В отчете также отмечается, что после полномасштабного вторжения в Украину в вооруженных силах РФ ограничены не только стратегические, но и оперативно-тактические учения, вероятно, из-за нехватки персонала и военной техники.

В этом году Россия и Беларусь планируют провести совместные стратегические учения "Запад-2025", которые в основном должны пройти на территории Беларуси. Однако масштаб учений и территория, которую они охватывают, во многом будут зависеть от хода войны России против Украины, отмечает служба.

В то же время служба подчеркивает, что в нынешних условиях Россия не имеет возможностей для еще одной сухопутной операции стратегического уровня.

Что предшествовало: