Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет пользовался приложением Signal для ведения официальных дел Пентагона гораздо шире, чем об этом было известно ранее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: По данным собеседников издания, по меньшей мере в одном из случаев Хегсет поручил своим помощникам через приложение Signal сообщить иностранным правительствам о готовящейся военной операции.

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Также в этом неправительственном мессенджере он обсуждал медиа-выступления, зарубежные поездки, собственный график и другую не засекреченную, но чувствительную информацию.

Издание пишет, что Хегсет создавал много таких чатов. Он отправлял сообщения как с незащищенной линии в своем офисе в Пентагоне, так и с личного телефона.

Некоторые сообщения от имени министра публиковал его военный помощник, полковник морской пехоты Рики Бурия, которому предоставили доступ к личному телефону главы Пентагона.

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Собеседники отмечают, что именно Бурия разместил в марте информацию о предстоящей атаке США на хуситов в Йемене в Signal-чате, участниками которого были жена Хегсета, его брат и частный адвокат.

Источники газеты говорят, что вместо того, чтобы использовать огромную коммуникационную инфраструктуру Пентагона, Хегсет выбрал управлять ежедневной работой оборонного ведомства через Signal.

В чаты он добавлял членов своей охраны, сотрудников из личного офиса, офиса заместителя министра и представителей по связям с общественностью.

Для прочтения сообщений сотрудникам приходилось покидать свои рабочие места, чтобы найти место в Пентагоне с мобильным покрытием, которое является нестабильным в здании.

Предыстория: