Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне
Министр обороны США Пит Хегсет пользовался приложением Signal для ведения официальных дел Пентагона гораздо шире, чем об этом было известно ранее.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal
Детали: По данным собеседников издания, по меньшей мере в одном из случаев Хегсет поручил своим помощникам через приложение Signal сообщить иностранным правительствам о готовящейся военной операции.
Также в этом неправительственном мессенджере он обсуждал медиа-выступления, зарубежные поездки, собственный график и другую не засекреченную, но чувствительную информацию.
Издание пишет, что Хегсет создавал много таких чатов. Он отправлял сообщения как с незащищенной линии в своем офисе в Пентагоне, так и с личного телефона.
Некоторые сообщения от имени министра публиковал его военный помощник, полковник морской пехоты Рики Бурия, которому предоставили доступ к личному телефону главы Пентагона.
Собеседники отмечают, что именно Бурия разместил в марте информацию о предстоящей атаке США на хуситов в Йемене в Signal-чате, участниками которого были жена Хегсета, его брат и частный адвокат.
Источники газеты говорят, что вместо того, чтобы использовать огромную коммуникационную инфраструктуру Пентагона, Хегсет выбрал управлять ежедневной работой оборонного ведомства через Signal.
В чаты он добавлял членов своей охраны, сотрудников из личного офиса, офиса заместителя министра и представителей по связям с общественностью.
Для прочтения сообщений сотрудникам приходилось покидать свои рабочие места, чтобы найти место в Пентагоне с мобильным покрытием, которое является нестабильным в здании.
Предыстория:
- В конце апреля СМИ писали, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, опровергли эту информацию.
- Это произошло на фоне ряда увольнений в Пентагоне из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий в отношении Панамского канала, второго авианосца, направляющегося в Красное море, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.
- 1 мая президент США Дональд Трамп подтвердил отставку своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, которую перед этим анонсировали в СМИ. Президент США не объяснил снятие Волца с должности, но СМИ связывали ее со скандалом под названием "Signal-гейт", ведь бывший советник по нацбезопасности также был причастен к этому.
- В то же время вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что одобряет решение президента США выдвинуть Уолтца на пост посла в ООН, и отрицает, что его таким образом "наказали".
- СМИ писали, что Трамп считает, что глава Пентагона должен оставаться на посту.