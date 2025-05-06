Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 10:43
Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне
Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото Getty images

Министр обороны США Пит Хегсет пользовался приложением Signal для ведения официальных дел Пентагона гораздо шире, чем об этом было известно ранее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: По данным собеседников издания, по меньшей мере в одном из случаев Хегсет поручил своим помощникам через приложение Signal сообщить иностранным правительствам о готовящейся военной операции.

Реклама:

Также в этом неправительственном мессенджере он обсуждал медиа-выступления, зарубежные поездки, собственный график и другую не засекреченную, но чувствительную информацию.

Издание пишет, что Хегсет создавал много таких чатов. Он отправлял сообщения как с незащищенной линии в своем офисе в Пентагоне, так и с личного телефона.

Некоторые сообщения от имени министра публиковал его военный помощник, полковник морской пехоты Рики Бурия, которому предоставили доступ к личному телефону главы Пентагона.

РЕКЛАМА:

Собеседники отмечают, что именно Бурия разместил в марте информацию о предстоящей атаке США на хуситов в Йемене в Signal-чате, участниками которого были жена Хегсета, его брат и частный адвокат.

Источники газеты говорят, что вместо того, чтобы использовать огромную коммуникационную инфраструктуру Пентагона, Хегсет выбрал управлять ежедневной работой оборонного ведомства через Signal.

В чаты он добавлял членов своей охраны, сотрудников из личного офиса, офиса заместителя министра и представителей по связям с общественностью.

Для прочтения сообщений сотрудникам приходилось покидать свои рабочие места, чтобы найти место в Пентагоне с мобильным покрытием, которое является нестабильным в здании.

Предыстория:

  • В конце апреля СМИ писали, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, опровергли эту информацию.
  • Это произошло на фоне ряда увольнений в Пентагоне из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий в отношении Панамского канала, второго авианосца, направляющегося в Красное море, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.
  • 1 мая президент США Дональд Трамп подтвердил отставку своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, которую перед этим анонсировали в СМИ. Президент США не объяснил снятие Волца с должности, но СМИ связывали ее со скандалом под названием "Signal-гейт", ведь бывший советник по нацбезопасности также был причастен к этому.
  • В то же время вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что одобряет решение президента США выдвинуть Уолтца на пост посла в ООН, и отрицает, что его таким образом "наказали".
  • СМИ писали, что Трамп считает, что глава Пентагона должен оставаться на посту.

СШАскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерца не избрали канцлером с первой попытки: заседание Бундестага прервали
Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне
Британия тайно готовится к вероятной войне с Россией – The Telegraph
фото В Польше перевернулся автобус с американскими солдатами
фото, видео Россияне ударили по Харькову 20-ю "Геранями": горел рынок "Барабашово"
обновлено, видео Харьков подвергся массированной атаке дронов: 20 попаданий, четверо пострадавших
Все новости...
США
Схемы из Поднебесной: Китай придумал, как обходит пошлины Трампа за счет американцев
"Рычаг влияния на РФ": в Минфине США раскрыли ожидания Трампа от соглашения о недрах
Министр обороны США инициировал масштабное сокращение генералов
Последние новости
12:14
Снятие с воинского учета по диагнозу ВИЧ: в Днепре были новые обыски и задержания
12:00
Совет оружейников: до 10% оружия для фронта покупают волонтеры
11:58
В Полтавской области на уроке физкультуры умер 13-летний ученик: причину устанавливает экспертиза
11:46
Залужный: В 2022 году предлагали перейти на модель ВСУ с иерархией "корпус-дивизия-бригада"
11:45
расследованиеКак Россия при помощи ФСБ создала систему террора к украинцам в тюрьмах и кто за это отвечает
11:39
фото Контрактник боевой бригады ВСУ на Харьковщине работал на россиян – СБУ
11:33
Мерца не избрали канцлером с первой попытки: заседание Бундестага прервали
11:30
Google режут на части: Минюст США требует продажи рекламных бизнесов компании
11:29
В Румынии временный президент назначил временного премьера
11:17
Сырский: Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: