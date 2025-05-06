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Мерца не избрали канцлером с первой попытки: заседание Бундестага прервали

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 6 мая 2025, 11:33
Мерца не избрали канцлером с первой попытки: заседание Бундестага прервали
Фридрих Мерц. Фото: Getty Images

Нижняя палата парламента Германии не смогла с первой попытки избрать лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером Германии. После этого сессию Бундестага прервали.

Источник: "Европейская правда"Spiegel

Детали: Спикер парламента Юлия Клёкнер зачитала результаты первого тура голосования за кандидатуру канцлера. По ее словам, Фридрих Мерц не избран канцлером: он получил 310 голосов "за", тогда как для победы ему нужно было 316. После неудачи должна состояться вторая попытка избрания канцлера.

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Заседание после этого было временно прервано.

Издание пишет о напряженной атмосфере в нижней палате парламента.

Основной закон предусматривает возможность того, что канцлера изберут не с первой попытки. Статья 63, которая содержит правила выборов канцлера, гласит: "Если кандидат не избран, Бундестаг может избрать канцлера в течение 14 дней после голосования большинством голосов своих членов".

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Если Мерц сочтет, что во втором туре он может быть более успешным, чем в первом, он может баллотироваться снова в любое время. В течение двухнедельного периода может быть проведено любое количество туров голосования с разными кандидатами. Однако для избрания они также нуждаются в абсолютном большинстве, составляющем не менее 316 голосов.

Если никто не проходит, на следующем этапе требования снижаются. Теперь для избрания достаточно простого большинства. Основной закон предусматривает: "Если выборы не могут быть проведены в течение этого срока, немедленно проводятся новые выборы, на которых избирается лицо, набравшее наибольшее количество голосов".

В Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ, которые договорились о коалиции и согласовали, что Мерц станет канцлером.

Предыстория:

  • Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов уходящего канцлера Олафа Шольца, он выступил с прощальной речью, в которой назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".
  • Также он пожелал Мерцу "много успеха, удачи и счастливой руки" в выполнении всех его задач и в вызовах, которые предстоят.
  • Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

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Германия
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