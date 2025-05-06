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Контрактник боевой бригады ВСУ на Харьковщине работал на россиян – СБУ

Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 11:39
Контрактник боевой бригады ВСУ на Харьковщине работал на россиян – СБУ
Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что в зоне боевых действий в Харьковской области задержала контрактника одной из бригад ВСУ по подозрению в работе на российскую разведку. 

Источник: СБУ

Дословно служба: "Военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ задержала агента РФ в зоне боевых действий на Харьковщине. Им оказался контрактник одной из бригад ВСУ, который работал на российскую военную разведку (более известную как ГРУ)".

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Детали: Сообщается, что предатель "сливал" оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении.

Разведчики задокументировали, как "крот" через мессенджер выходил на российского куратора и передавал ему координаты своего и других подразделений с передовой.

Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны", – отметили в СБУ.

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Предатель общался с россиянами через голосовые сообщения, которые надиктовывал в анонимном чате. По геолокациям агента захватчики готовили ракетно-бомбовые удары, перед началом которых "крот" должен был выйти из периметра огневого поражения.

Отмечается, что вражеские намерения разоблачили заблаговременно, чем предотвратили их реализацию.

"По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован оккупантами в январе этого года. СБУ также установила личность его куратора – сотрудника военной разведки РФ, который находится на передовой восточного фронта", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Его взяли под стражу без права внесения залога.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

 

СБУгосизменаВооруженные силы
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