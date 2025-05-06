Залужный: В 2022 году предлагали перейти на модель ВСУ с иерархией "корпус-дивизия-бригада"

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в 2022 году была предложена модель ВСУ, которая предусматривала иерархию "корпус-дивизия-бригада" в Сухопутных войсках, но инициатива была заблокирована.

Источник: Залужный в колонке "Мілітарний"

Прямая речь: "Чтобы обеспечить оперативное руководство войсками в сложных, нередко критических ситуациях, добиться превосходства над противником в сфере управления, необходимо:

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непрерывно улучшать техническую базу управления, внедрять автоматизированные системы управления и ситуационной осведомленности во все звенья управления;

совершенствовать профессиональную подготовку органов управления, особенно развивать их творческие качества.

Например, способность к предвидению, анализу обстановки и больших баз данных.

Без сомнений, успех новых органов управления - это сила интеллекта, глубина предвидения, оригинальность замысла и гибкостью согласования усилий, сил и средств".

Детали: Залужный отмечает, что на момент полномасштабного вторжения проявились проблемы в системе управления ВСУ "как на функциональном, так и на иерархическом уровнях".

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Бывший главнокомандующий считает, что одной из проблем, которая существенно снижала эффективность управления войсками, было отсутствие органа управления разведкой на стратегическом уровне и, соответственно, комплекта сил и средств: "Мы реализовали идею по привлечению гражданского космоса к процессу сбора и обработки разведывательной информации... Однако впоследствии этот орган одним из первых был ликвидирован".

Он отмечает, что летом 2022 года Генеральный штаб ВСУ инициировал переход к армейским корпусам: "Была проведена огромная работа большого коллектива по подготовке именно такой модели, которая бы отвечала запросам не только сегодняшнего дня, но и будущего. Ведь нужно было не только предложить структуру органа управления, но и органов обеспечения, связи, логистики и наконец - пунктов постоянной дислокации".

Залужный сообщил, что модель ВСУ, предложенная в конце лета 2022 года, предусматривала иерархию корпус-дивизия-бригада в Сухопутных войсках: "Эту идею тогда поддержали американские и британские партнеры. В конце концов, нам удалось создать 9 и 10 корпуса и начать их ускоренную подготовку. Но, к сожалению, сама инициатива была заблокирована. Корпус ДШВ, который вот-вот должен был начать подготовку за рубежом, так и остался лишь на бумаге".

Прямая речь: "Орган военного управления - это сверхсложный орган. Поэтому, конечно, я согласен, что он еще неидеален. Но вместе с тем орган управления не только важный, но и сверхуязвимый - как для врага, так и для чрезмерной централизации.

Поэтому успех на поле боя завтра полностью зависит от того, на сколько качественно новые органы управления будут подготовлены сегодня. Совсем не важно, какие названия они будут иметь и какими будут имена командиров".