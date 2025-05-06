Снятие с воинского учета по фейковому диагнозу ВИЧ: в Днепре были новые обыски и задержания

В Днепре полицейские задержали врачей ВВК, которые подделывали мужчинам результаты анализов на ВИЧ во избежание мобилизации.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Отмечается, что киберполицейские Днепропетровщины совместно со следователями в начале года разоблачили должностных лиц и врачей военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и других медицинских учреждений города Днепра, которые фальсифицировали результаты анализов крови на ВИЧ.

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фото нпу

В дальнейшем злоумышленники вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Такие манипуляции давали возможность "больным" мужчинам за деньги сняться с воинского учета и беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

В НПУ напоминают, что в январе 2025 года правоохранители провели 19 обысков по местам регистрации и проживания фигурантов, а также в их служебных кабинетах и в автотранспорте. Были изъяты, в частности, компьютерная техника, медицинская документация, и другие вещи, подтверждающие причастность владельцев к незаконной деятельности.

В конце апреля в ходе следующего этапа расследования было проведено еще 11 обысков и шести злоумышленникам объявлены подозрения.

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Сейчас шестерым подозреваемым по ходатайству следователей суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, возможна дополнительная квалификация.