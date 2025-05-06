Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине будет дождливо, но тепло

Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 12:27
В Украине будет дождливо, но тепло
Фото иллюстративное с unsplash.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая, но дождливая погода, местами прогнозируют грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "7 мая кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны местами с грозами (ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков); температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-24°. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5-10 м/с".

Реклама:

Детали: В столице в среду ночью кратковременный дождь, 7-9° тепла, днем без осадков, до +17°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

8 мая в Украине без осадков, лишь ночью на юге и востоке страны, днем в Карпатах кратковременный дождь, температура ночью в западных и северных областях 1-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-16° тепла, на остальной территории ночью 8-13°, днем 15-20°. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ночью 3-5° тепла, днем до +15°, ветер северный, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

9 мая ночью на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельнитчине, в Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме северо-запада, кратковременные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом); температура ночью в западных и северных областях 1-8° тепла, днем 10-16° тепла, на остальной территории ночью 8-13°, днем 15-20°.

В столице в пятницу кратковременные дожди, ночью 4-6° тепла, днем до +12°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Восстановление истории меньшинств и покушение на Трампа: наградили победителей Пулитцеровской премии
В Польше заявили о вмешательстве России в президентские выборы
Шольц будет исполнять обязанности канцлера до избрания преемника
Мерца не избрали канцлером с первой попытки: заседание Бундестага прервали
Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне
Британия тайно готовится к вероятной войне с Россией – The Telegraph
Все новости...
погода
Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми
В понедельник Украину накроют дожди и грозы, в Киеве похолодает
В воскресенье в Украине до 28° и грозы, возможно осложнение работы транспорта
Последние новости
14:20
РФ атаковала из артиллерии Камышаны на Херсонщине, погибла женщина – ОВА
14:16
Львовская политехника уволила работника, который вместе с женой унижал ветерана
14:08
Польские перевозчики готовят протест: в своих проблемах винят украинских коллег
14:07
Украина и НАТО будут совместно искать средство противодействия FPV-дронам на оптоволокне
14:05
В Украине распространяли видео, записанное с пленными воинами ВСУ под давлением
14:01
В Кремле пригрозили Украине «адекватным ответом» на нарушение "перемирия" Путина
14:01
Reuters: военную помощь США Украине самовольно останавливал глава Пентагона
13:53
Бизнес братьев Добкиных подозревают в пособничестве России
13:52
Очередной скандал в гимнастике: Сборная Украины бойкотирует чемпионат Европы из-за отстранения тренера
13:45
В Херсоне авто наехало на взрывчатку: 3 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: