В Украине будет дождливо, но тепло

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая, но дождливая погода, местами прогнозируют грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "7 мая кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны местами с грозами (ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков); температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-24°. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5-10 м/с".

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Детали: В столице в среду ночью кратковременный дождь, 7-9° тепла, днем без осадков, до +17°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

8 мая в Украине без осадков, лишь ночью на юге и востоке страны, днем в Карпатах кратковременный дождь, температура ночью в западных и северных областях 1-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-16° тепла, на остальной территории ночью 8-13°, днем 15-20°. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ночью 3-5° тепла, днем до +15°, ветер северный, 5-10 м/с.

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9 мая ночью на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельнитчине, в Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме северо-запада, кратковременные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом); температура ночью в западных и северных областях 1-8° тепла, днем 10-16° тепла, на остальной территории ночью 8-13°, днем 15-20°.

В столице в пятницу кратковременные дожди, ночью 4-6° тепла, днем до +12°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.