Синегубов показал последствия удара РФ по крупнейшему рынку Харькова

Глава Харьковской области Олег Синегубов показал последствия вражеского удара по гражданскому рынку "Барабашово" в Харькове 6 мая.

Источник: глава ОВА в соцсетях

Прямая речь: "Российская армия обстреляла крупнейший рынок города, куда приходят за покупками очень много людей. Рядом нет ни одного военного объекта или любых потенциальных военных целей!".

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Детали: По данным главы ОГА, в результате "прилетов" ударных БпЛА огонь повредил около 90 торговых объектов, еще 20 - выгорели дотла.

Спасатели потушили масштабный пожар, который охватил площадь в 500 кв.м.

Что предшествовало: В ночь на 6 мая российские оккупационные войска массированно атаковали ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе зафиксировали 20 попаданий в разных районах.

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Горел крупнейший рынок Харькова "Барабашово", а также повреждены жилые дома и автомобили, в области в результате обстрелов пострадали 11 человек.