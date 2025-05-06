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Синегубов показал последствия удара РФ по крупнейшему рынку Харькова

Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 12:58
Синегубов показал последствия удара РФ по крупнейшему рынку Харькова
фото ОВА

Глава Харьковской области Олег Синегубов показал последствия вражеского удара по гражданскому рынку "Барабашово" в Харькове 6 мая.

Источник: глава ОВА в соцсетях

Прямая речь: "Российская армия обстреляла крупнейший рынок города, куда приходят за покупками очень много людей. Рядом нет ни одного военного объекта или любых потенциальных военных целей!".

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Детали: По данным главы ОГА, в результате "прилетов" ударных БпЛА огонь повредил около 90 торговых объектов, еще 20 - выгорели дотла.

 

Спасатели потушили масштабный пожар, который охватил площадь в 500 кв.м.

Что предшествовало: В ночь на 6 мая российские оккупационные войска массированно атаковали ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе зафиксировали 20 попаданий в разных районах.

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Горел крупнейший рынок Харькова "Барабашово", а также повреждены жилые дома и автомобили, в области в результате обстрелов пострадали 11 человек.

ХарьковШахедвойна
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