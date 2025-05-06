Шольц будет исполнять обязанности канцлера до избрания преемника
Вторник, 6 мая 2025, 13:03
Олаф Шольц будет вынужден исполнять обязанности канцлера Германии до избрания преемника, несмотря на то, что его уже торжественно провели с должности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: Шольц получил незапланированное продление полномочий после того, как нижняя палата парламента Германии провалила голосование за избрание лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером.
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Статья 69 Основного закона Германии предусматривает, что канцлер продолжает выполнять свои официальные обязанности "до назначения его преемника". Отмечается, что Шольц обязан это делать.
Министры федерального правительства также останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности.
Предыстория:
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- Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.
- По закону теперь у немецких депутатов есть 14 дней на повторное голосование.
- Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов Олафа Шольца, он выступил с прощальной речью, в которой назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".
- Также он пожелал Мерцу "много успехов, удачи и счастливой руки" в выполнении всех его задач и в вызовах, которые впереди.
- Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.