Шольц будет исполнять обязанности канцлера до избрания преемника

Олаф Шольц будет вынужден исполнять обязанности канцлера Германии до избрания преемника, несмотря на то, что его уже торжественно провели с должности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Шольц получил незапланированное продление полномочий после того, как нижняя палата парламента Германии провалила голосование за избрание лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером.

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Статья 69 Основного закона Германии предусматривает, что канцлер продолжает выполнять свои официальные обязанности "до назначения его преемника". Отмечается, что Шольц обязан это делать.

Министры федерального правительства также останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности.

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