Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В сеть "слили" видео совещания Житомирского ТЦК, там отреагировали

Станислав ПогориловВторник, 6 мая 2025, 13:12
В сеть слили видео совещания Житомирского ТЦК, там отреагировали
Иллюстративное фото: Getty Images

В сети распространили видео со служебного совещания в Житомирском ТЦК и СП, на котором обсуждался вопрос о выполнении задания по мобилизации. В ТЦК назвали обнародование видео совещания "хакерской атакой" и заверили, что действуют в рамках законодательства.

Источник: видео совещания в открытом доступе, Житомирский ТЦК и СП в Facebook

Детали: На обнародованном видео присутствующим онлайн ставится задача по "поставке" на уровне 60% от задачи и указывается, как этого достичь. "Господа офицеры, сразу ориентирую, что планируйте оповещения, меры оповещения, таким образом ... чтобы обеспечить выполнение задачи. Расслабона того, как было в апреле, не будет", - говорится на совещании.

Реклама:
 
фото: скриншот с видео совещания

Присутствующим на совещании посоветовали искать мужчин среди владельцев оружия, "лиц, подлежащих приписке 2008 года", среди студентов, которые учатся и не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению и тому подобное.

В Житомирском ТЦК и СП в ответ на обнародованное видео заявили, что враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератак.

Дословно: "Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации.

РЕКЛАМА:

Подчеркиваем: территориальные центры комплектования и социальной поддержки действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко подчеркивалось и во время служебного совещания.

По данному факту назначена служебная проверка".

Детали: В сообщении также отмечается, что совместно со специалистами по кибербезопасности уже приняты все необходимые меры для восстановления защиты информационных систем.

ТЦКмобилизацияЖитомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: Военную помощь США Украине самовольно останавливал глава Пентагона
Восстановление истории меньшинств и покушение на Трампа: наградили победителей Пулитцеровской премии
В Польше заявили о вмешательстве России в президентские выборы
Шольц будет исполнять обязанности канцлера до избрания преемника
Мерца не избрали канцлером с первой попытки: заседание Бундестага прервали
Хегсет имел десяток чатов в Signal, где обсуждал свою работу в Пентагоне
Все новости...
ТЦК
Полиция: В Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК
Генштаб: военнослужащих ТЦК без боевого опыта и проблем со здоровьем направят на фронт
ГБР: Чиновник ТЦК за деньги менял данные в системе "Оберег"
Последние новости
14:56
Тайра издаст первый поэтический сборник "Вживую", написанный после плена
14:55
Цены на газ в Европе стремительно выросли
14:53
Сделке по покупке "Киевстаром" сервиса Tabletki.ua противятся аптеки. Почему?
14:48
фотоСмертельное ДТП под Полтавой: ГБР сообщило о подозрении полицейскому
14:45
Россия конфисковала 2 миллиарда евро у Raiffeisen Bank
14:44
Европарламент лишил иммунитета польского депутата-украинофоба Гжегожа Брауна
14:43
"Укрзализныця" закупает газопоршневые электростанции
14:42
футболПолуфинал Лиги чемпионов: анонс матча "Интер" - "Барселона"
14:41
Москва готовится к длительному падению цен на нефть: может изменить бюджетное правило
14:39
Полная изоляция от мира: в Ватикане отключат связь на время избрания нового Папы Римского
Все новости...
Реклама:
Реклама: