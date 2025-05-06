В сеть "слили" видео совещания Житомирского ТЦК, там отреагировали

В сети распространили видео со служебного совещания в Житомирском ТЦК и СП, на котором обсуждался вопрос о выполнении задания по мобилизации. В ТЦК назвали обнародование видео совещания "хакерской атакой" и заверили, что действуют в рамках законодательства.

Источник: видео совещания в открытом доступе, Житомирский ТЦК и СП в Facebook

Детали: На обнародованном видео присутствующим онлайн ставится задача по "поставке" на уровне 60% от задачи и указывается, как этого достичь. "Господа офицеры, сразу ориентирую, что планируйте оповещения, меры оповещения, таким образом ... чтобы обеспечить выполнение задачи. Расслабона того, как было в апреле, не будет", - говорится на совещании.

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фото: скриншот с видео совещания

Присутствующим на совещании посоветовали искать мужчин среди владельцев оружия, "лиц, подлежащих приписке 2008 года", среди студентов, которые учатся и не имеют права на отсрочку или подлежат отчислению и тому подобное.

В Житомирском ТЦК и СП в ответ на обнародованное видео заявили, что враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератак.

Дословно: "Недавно была осуществлена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации.

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Подчеркиваем: территориальные центры комплектования и социальной поддержки действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко подчеркивалось и во время служебного совещания.

По данному факту назначена служебная проверка".

Детали: В сообщении также отмечается, что совместно со специалистами по кибербезопасности уже приняты все необходимые меры для восстановления защиты информационных систем.