В Польше заявили о вмешательстве России в президентские выборы

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Польские власти утверждают, что роль страны как логистического хаба помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских кибератак и кампаний дезинформации.

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"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России", – заявил Гавковский на конференции по вопросам обороны.

По его словам, это происходит "путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства".

Он отметил, что атаки были направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

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"Сегодня в Польше каждую минуту моей речи регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", – добавил министр.

Правительство Польши ранее заявляло, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.

2 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его партия "Гражданская платформа" подверглась кибератаке иностранного происхождения.

Тогда Гавковский заявил, что партия Туска подверглась кибератаке со стороны групп из России и Беларуси.