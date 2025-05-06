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За содействие побегу уклонистов суд отправил пограничника на 2 года в дисбат

Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 13:24
За содействие побегу уклонистов суд отправил пограничника на 2 года в дисбат
иллюстративное фото Unsplash

Суд отправил правоохранителя на 2 года в дисциплинарный батальон за содействие побегу мужчин призывного возраста за границу.

Источник: ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "По материалам ГБР Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновным правоохранителя в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне".

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Детали: Следствие установило, что в январе 2025 года правоохранитель (по данным УП, отстраненный ныне от должности инспектор Госпогранслужбы -ред.) присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" в непризнанное Приднестровье.

Он имел информацию о расположении блокпостов и маршрутах патрулирования, поэтому переодевал "клиентов" в военную форму и перевозил через блокпосты, прикрываясь тем, что везет сослуживцев. В определенном месте мужчины оставляли авто и самостоятельно пересекали границу.

Стоимость таких "услуг" составляла 6 тысяч долларов США с человека, часть суммы получал фигурант.

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Пограничника задержали в феврале 2025 года во время получения очередной оплаты.

Материалы в отношении других участников группировки выделены в отдельное производство, добавляют в ГБР.

уклонистыПограничная службаГБРОдесская область
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