В Херсоне авто наехало на взрывчатку: 3 пострадавших

Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на взрывчатку в городе Херсон утром 6 мая.

Источник: Херсонская ГВА в Telegram

Дословно власти: "В больницу доставили трех мужчин 23, 31 и 28 лет, которые пострадали сегодня в результате наезда автомобиля на взрывчатку в Днепровском районе около 9:00".

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Детали: У пострадавших минно-взрывные травмы.

Кроме того, у 23-летнего парня ушиб ступни и повреждения кисти. Его госпитализировали в травматологическое отделение.

31-летний мужчина будет проходить лечение амбулаторно, а 28-летнего сейчас дообследуют.