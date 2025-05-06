В Херсоне авто наехало на взрывчатку: 3 пострадавших
Вторник, 6 мая 2025, 13:45
Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на взрывчатку в городе Херсон утром 6 мая.
Источник: Херсонская ГВА в Telegram
Дословно власти: "В больницу доставили трех мужчин 23, 31 и 28 лет, которые пострадали сегодня в результате наезда автомобиля на взрывчатку в Днепровском районе около 9:00".
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Детали: У пострадавших минно-взрывные травмы.
Кроме того, у 23-летнего парня ушиб ступни и повреждения кисти. Его госпитализировали в травматологическое отделение.
31-летний мужчина будет проходить лечение амбулаторно, а 28-летнего сейчас дообследуют.