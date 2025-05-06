Reuters: Военную помощь США Украине самовольно останавливал глава Пентагона

Приказ о временном приостановлении поставок военной помощи Украине исходил из офиса главы Пентагона Пита Хегсета, Белый дом не знал о нем.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Примерно через неделю после того, как Дональд Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Довер в штате Делавэр и на американской базе в Объединенных Арабских Эмиратах, остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, направлявшихся в Украину.

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За считанные часы в Вашингтон поступили панические вопросы от украинцев в Киеве и от должностных лиц в Польше, где координировались поставки. Кто приказал Транспортному командованию США, известному как TRANSCOM, остановить рейсы? Это постоянная пауза в предоставлении всей помощи? Или только частично?

Высшие должностные лица по национальной безопасности – в Белом доме, Пентагоне и Государственном департаменте – не смогли дать ответа. В течение недели рейсы возобновились.

Согласно данным TRANSCOM, которые проверил Reuters, устное распоряжение поступило из офиса министра обороны Пита Хегсета.

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Приостановление поставок произошло после того, как Трамп завершил 30 января в Овальном кабинете встречу по Украине, в которой участвовали Хегсет и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией. Во время встречи была высказана идея прекращения помощи Украине, заявили два человека, знакомые с ходом встречи, но президент не дал никаких указаний о прекращении помощи Украине.

Президент не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, участвовавшие во встрече, по словам двух источников, знакомых с закрытыми обсуждениями в Белом доме, и другого источника, имеющего прямую информацию об этом деле.

По словам тех, кто общался с Reuters, не было объяснено, почему высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, которые обычно участвуют в процессе принятия решений, не знали об этом приказе и почему он был так быстро отменен.

Согласно данным, проверенным Reuters, отмена рейсов стоила TRANSCOM 2,2 миллиона долларов.

Приказ о прекращении военной помощи, утвержденной администрацией Байдена, официально вступил в силу месяц спустя, 4 марта, после объявления Белого дома и после скандальной встречи в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским.

История отмены рейсов, впервые подробно описанная Reuters, указывает на порой хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа и структуру командования, которая непонятна даже ее собственным высокопоставленным чиновникам.

Reuters не удалось установить, когда именно офис Хегсета приказал отменить грузовые рейсы. Два источника сообщили, что украинские и европейские чиновники начали спрашивать о приостановлении 2 февраля. По данным TRANSCOM, было получено устное распоряжение от "SECDEF" – министра обороны – об остановке рейсов, которые возобновились 5 февраля.

В дальнейших разговорах с украинцами администрация списала эту паузу на "внутреннюю политику", отметил источник.

Эти раскрытия появились во время потрясений в Пентагоне. Несколько ведущих советников Хегсета были выведены из здания 15 апреля после обвинений в несанкционированном разглашении секретной информации. Хегсет продолжает находиться под пристальным вниманием, в том числе со стороны Конгресса, в отношении своих собственных коммуникаций. Ранее он объяснял обвинения в потрясениях недовольными сотрудниками.

Отмененные рейсы содержали оружие, которое уже давно было одобрено администрацией Байдена и санкционировано законодателями на Капитолии.

Reuters не смогло установить, знали ли Хегсет или его команда, как будет выполнен приказ TRANSCOM и что этот приказ станет существенным изменением в политике США в отношении Украины. Три источника, знакомые с ситуацией, заявили, что Хегсет неправильно интерпретировал обсуждение с президентом относительно политики в отношении Украины и поставки помощи.

Четверо других лиц, знакомых с ситуацией, заявили, что небольшая группа сотрудников Пентагона, многие из которых никогда не работали на правительственных должностях и годами выступали против помощи США Украине, посоветовала Хегсету рассмотреть возможность приостановления помощи стране.

Два человека, знакомых с ситуацией, отрицали, что помощь была действительно приостановлена. Один из них назвал это логистической паузой.

Некоторые СМИ, включая Reuters, писали о приостановке в поставках помощи, но роль Хегсета ранее была неизвестна.

Неясно, поставил ли Трамп впоследствии под сомнение действия Хегсета или сделал ли ему выговор. Один источник, непосредственно знакомый с этим вопросом, сообщил, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц в конце концов вмешался, чтобы отменить приказ.