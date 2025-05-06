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В Украине распространяли видео, записанное с пленными воинами ВСУ под давлением

Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 14:05
В Украине распространяли видео, записанное с пленными воинами ВСУ под давлением
фото СБУ

Правоохранители разоблачили вражескую ИПСО по распространению нарративов о "сложении оружия".

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "По данным следствия, трое граждан – жители Киева, Днепра и Хмельницкой области помогали оккупантам проводить пропаганду, направленную на дискредитацию руководства государства и срыв мобилизационных процессов. 

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По заданию РФ подозреваемые выполняли так называемую спецоперацию "Украина исчезает без вести". Они распространяли в соцсетях деструктивные призывы, записанные с участием украинских военнопленных в Курской области, которых вражеские спецслужбы заставляли озвучивать дезинформацию.

В частности, в видео призывали военных сложить оружие, поднимать бунты в армии и не выполнять задачи командования по отпору вооруженной агрессии РФ".

Детали: Как установило расследование, оккупанты заставили восьмерых украинских воинов, которые находились в плену, сняться в видео, где они, среди прочего, призывали действующих военных Сил обороны "отказаться от войны" и не выполнять боевые приказы.

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Для записи фейковых видео россияне даже создали импровизированную студию в одном из следственных изоляторов на территории Курской области РФ.

В случае отказа участвовать в информдиверсиях к пленным применяли жестокие пытки и устраивали нечеловеческие условия пребывания, отмечают в СБУ.

Дословно спецслужба: "Для "разгона" провокационного контента российские спецслужбы пытались привлечь также родственников и знакомых украинских пленных.

При этом агенты, которые согласились на выполнение вражеских задач и которых задержала СБУ, признались, что кроме распространения видео в соцсетях они получали заказы на поджог авто Сил обороны и корректировку воздушных ударов".

Детали: Сообщается, что во время обысков у задержанных изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, черновые записи, телефоны и сим-карты, которые они использовали для работы на оккупантов.

Следователи СБУ сообщили всем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

На данный момент подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, добавляют в прокуратуре.

СБУ
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